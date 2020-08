Do przesłuchania Martyny S. doszło w czwartek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie — przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz. 17-latka razem ze swoim chłopakiem podejrzana jest o zabicie 16-letniej Kornelii K.

Zabójstwo 16-letniej Kornelii. 17-letnia Martyna S. usłyszała zarzut

"Martyna S. podejrzana jest o dokonanie wspólnie i w porozumieniu z Patrykiem B. w lutym 2020 r. na terenie gminy Konstancin Jeziorna zabójstwa Kornelii K. Pokrzywdzona, co ustalono w toku postępowania, zmarła na skutek gwałtownego uduszenia, za co odpowiedzialność ponoszą Martyna S. oraz Patryk B." – poinformowała Aleksandra Skrzyniarz. Prokurator dodała, że ze względu na dobro bliskich nastolatki, prokuratura nie będzie informowała o szczegółach zbrodni.

Na początku śledztwa z informacji przekazywanych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wynikało, że do Kornelii K. strzelano z broni pneumatycznej. Jednak jak udało się ustalić Polskiej Agencji Prasowej, strzały nie były bezpośrednią przyczyną śmierci 16-latki. Martyna S., która była przesłuchiwana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła krótkie wyjaśnienia. Prokuratura wobec 17-latki skieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu.

Zabójstwo 16-letniej Korneli K.

Kornelia K. była uznana za zaginioną osobę. Poszukiwano jej przez ponad dwa miesiące. Ostatni raz 16-latka była widziana 11 lutego około godziny 19. Policja z Piaseczna, a także lokalne i krajowe media opublikowały wizerunek dziewczyny z prośbą o informacje o jej pobycie.

Zwłoki Korneli K. zostały odnalezione 26 kwietnia 2020 roku w lesie przy rezerwacie Łegi Oborskie. Ciało było ukryte w wykopanym w ziemi dole. Znalazł je spacerowicz. Wkrótce po tym w sprawie zatrzymani zostali przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji Martyna S. oraz jej chłopak Patryk B.

O zabójstwo Kornelii K. oskarżony także 25-letni Patryk B.

29 kwietnia 2020 roku prokuratura przedstawiła Patrykowi B. zarzut zabójstwa. 25-latek przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. Mężczyznę tymczasowo aresztowano, do dziś przebywa w izolacji. Z ustaleń śledczych wynika, że Martyna S. miała zamordować Kornelię na trzy godziny przed ukończeniem 17 lat — przez to o możliwości pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej musiał zadecydować sąd rodzinny. 17-latka w kwietniu została umieszczona w schronisku dla nieletnich. Czynności z podejrzaną zostały przeprowadzone dopiero 27 sierpnia, wtedy uprawomocniła się decyzja sądu o możliwości sądzenia 17-latki jako osoby dorosłej.

Patrykowi B. za zabójstwo Kornelii K. grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Ze względu na to, że Martyna S w czasie popełnienia zbrodni, nie miała ukończonych 18 lat, sąd może orzec wobec niej karę do 25 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP