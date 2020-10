Koronawirus w Warszawie. W czwartek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że od soboty, 17 października stolica znajdzie się w czerwonej strefie. Ma to związek z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną w całym województwie mazowieckim. Nieciekawie wygląda sytuacja w stołecznych szkołach, coraz więcej nauczycieli przebywa na L4. Dramatycznie jest także w służbie zdrowia. Redakcja TVN24 dotarła do nagrań rozmów ratowników medycznych z dyspozytorami pogotowia ratunkowego w Warszawie, z których wynika, że dla pacjentów nie ma miejsc w szpitalach.

Warszawa. Brak miejsc w szpitalach

Wiele szpitali wstrzymuje przyjęcia osób i odwołuje planowane zabiegi. Miejsc zaczyna brakować już nie tylko dla pacjentów z diagnozowanym Covid-19. Przed SOR-ami tworzą się kolejki karetek, które razem z chorymi czekają na przyjęcie. Coraz więcej szpitali przekształca się w placówki dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 - tak, jak to było w trakcie pierwszej fali epidemii. Jednak jak się okazuje, miejsc szpitalnych nadal jest mało.

Redakcja TVN24 dotarła do rozmów między załogą karetki a dyspozytorami pogotowia w Warszawie. O godzinie 15:12 ratownicy pytają, co mają zrobić z pacjentem, który przebywa a karetce, gdyż czekają pod szpitalem im. W. Orłowskiego przy ulicy Czerniakowskiej na Powiślu. Do rozmowy przyłącza się inna załogi karetki, udzielając rady kolegom z pracy.

Jak my mieliśmy problem z przekazaniem pacjenta na "Orłowskim", to żeśmy się tam wbili na "nielegalu" z transportem. Spróbujcie się wcisnąć. Może się uda

Na to zdanie odpowiedziała dyspozytorka, której słowa cytuje serwis tvn24.pl: "czekają transporty z rana jeszcze do realizacji. Niestety, nie możemy tego pocisnąć, bo nie ma jak. Nie ma jak". Po 20 minutach załoga karetki dalej dopytuje, co ma zrobić z pacjentem. Dyspozytor przekazał, że zostawić pacjenta i odjechać. "Ale mamy go tu rzucić pod drzwi? Czy gdzie? Bo oni nie chcą otworzyć drzwi. Drzwi są zamknięte na izbę przyjęć, jak się wjeżdża" - przekazał jeden z członków załogi karetki. Po chwili do akcji włącza się policja. Dyspozytor czeka, aż mundurowy zmusi lekarza do przyjęcia pacjenta, jednak to się nie udało.

O 15:43 załoga karetki razem z pacjentem została wysłana do szpitala przy ulicy Grenadierów. Z informacji załogi karetki wynika, że to już czwarty szpital, który odmówił przyjęcia. Kolejną placówką, do której kieruje się karetka to szpital w Międzylesiu. Na miejscu okazuje się, że tam także nie ma miejsc. Kolejny kontakt z dyspozytorką jest o godzinie 16:51. Informuje ona, że po rozmowie z wojewódzkim koordynatorem pacjent ma tracić do szpitala im. prof. Orłowskiego przy ulicy Czerniakowskiej 231. W tej placówce załoga była 1,5 h temu. Z zarejestrowanych rozmów nie wiadomo, czy ostatecznie pacjent został przyjęty na oddział.

Redakcja TVN24 dotarła także do kolejnego nagrania. Załoga karetki próbowała się dostać do szpitala z pacjentką, u której wystąpiły duszności. W tym przypadku także ambulans jeździł z jednej placówki do drugiej. Cały reportaż można przeczytać na stronie tvn24.pl.

RadioZET.pl/tvn24