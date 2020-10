Mimo braków kadrowych szpital wznawia działalność. 100 pracowników na L4

Koronawirus. "Mając na uwadze duży wzrost zakażeń SARS CoV-2 i zachorowań na Covid-19 na terenie Polski oraz zmniejszającą się liczbę wolnych łóżek dedykowanych chorym na COVID-19, podjęliśmy decyzję, że z dniem 22 października częściowo wznowimy działalność oddziału zakaźnego" – przekazała w czwartkowym komunikacie dyrekcja szpitala w Kozienicach.

Koronawirus na Mazowszu. Szpital w Kozienicach wznawia działalność

Od tygodnia nieczynny był oddział zakaźny SP ZZOZ w Kozienicach. Na Covid-19 zachorowali lekarze zakaźnicy pracujący na tym oddziale. W związku z tym pacjenci zostali wypisani do domów lub przewiezieni do innych placówek medycznych.

"Teraz, dzięki temu, że personel medyczny z innych oddziałów szpitalnych zadeklarował chęć pracy w oddziale zakaźnym do czasu powrotu do pracy lekarzy i pielęgniarek, mamy możliwość przyjęcia od 5 do 10 chorych" – poinformowała dyrekcja lecznicy.

Pracownicy szpitala na zwolnieniach lekarskich

W ostatnich dniach zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wykryto wśród personelu medycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale chirurgii ogólnej, oddziale ginekologiczno-położniczym, oddziale neurologii szpitala w Kozienicach. Udzielane świadczenia na tych oddziałach zostały ograniczone. Przyjęcia wstrzymano na oddziale ginekologiczno-położniczym.

"Na chwilę obecną spośród pracowników SP ZZOZ w Kozienicach 110 osób przebywa na zwolnieniach lekarskich. 29 osób jest objętych izolacją, w tym 6 lekarzy oraz 12 pielęgniarek, 1 ratownik medyczny, 1 sekretarka medyczna, 7 osób zatrudnionych w administracji; 8 osób jest objętych kwarantanną" – przekazała dyrekcja lecznicy. W związku brakiem kadr, powołany został tzw. medyczny skład zabiegowy. Tworzy go personel z kilku oddziałów: chirurgicznego, urologicznego, urazowo-ortopedycznego oraz otolaryngologicznego. "Powołanie medycznego składu zabiegowego pozwoli nam na zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej dzięki połączeniu sił pracowników kilku oddziałów” – poinformowano w komunikacie.

Brak respiratorów

Nieciekawie wygląda także sytuacja na oddziale intensywnej terapii. Przebywa tam 5 pacjentów podłączonych do respiratora, co oznacza, że nie ma już wolnego stanowiska intensywnej terapii dla innych chorych.

"Podjęliśmy decyzję o utworzeniu dwóch stanowisk intensywnej terapii dla chorych nie tylko z COVID-19. W ten sposób zostaną zabezpieczeni chorzy, u których będzie konieczność zastosowania wentylacji mechanicznej za pomocą respiratora z powodu np. nagłego zachorowania albo przeprowadzenia zabiegu operacyjnego" – podkreśliła dyrekcja szpitala w Kozienicach.

