Koronawirus. Rafał Trzaskowski rozpoczął samoizolację

Rafał Trzaskowski poddał się kwarantannie. Prezydent stolicy miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby na Mazowszu potwierdzono 2 218 nowych przypadków koronawirusa.

Warszawa. Rafał Trzaskowski rozpoczął samoizolację

Rafał Trzaskowski przekazał na Twitterze, że w niedzielę miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. "W związku z tym rozpoczynam samoizolację. Jestem w stałym kontakcie ze współpracownikami, pracujemy w trybie zdalnym" - napisał prezydent Warszawy.

W ubiegły weekend Rafał Trzaskowski był zaangażowany w pomoc przedsiębiorcom, którzy na co dzień pracują na cmentarzach. Stołeczny ratusz ogłosił akcję "Kup chryzantemę", a także zadeklarował, że zwróci kupcom opłatę za zajęcie pasa drogowego, którą wnieśli, aby 1 listopada móc sprzedawać kwiaty i znicze. To odpowiedź, na zamknięcie cmentarzy w dniach od 31 października do 2 listopada. Rząd tę decyzję ogłosił na piątkowej konferencji prasowej.

Koronawirus na Mazowszu: raport

Koronawirus w Warszawie. Pogarsza się sytuacja epidemiczna nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby potwierdzono 15 578 nowych przypadków koronawirusa. Przez Covid-19 oraz choroby współistniejące w niedzielę zmarło 92 pacjentów. Na Mazowszu resort zdrowia od początku epidemii zarejestrował 54 308 przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

RadioZET.pl