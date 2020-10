Rząd oferuje lekarzom lepsze oferty za pracę na Stadionie Narodowym

Warszawa. Rafał Trzaskowski odniósł się na wtorkowej konferencji prasowej do sytuacji epidemicznej w stolicy, a także do protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.

Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej jasno powiedział, że solidaryzuje się ze Strajkiem Kobiet. Prezydent Warszawy zaapelował do rządu, aby ten nie wprowadzał żadnych kontrowersyjnych decyzji w trakcie trwania epidemii koronawirusa.

Rafał Trzaskowski o Strajku Kobiet

"Obserwujemy dokładnie, co się dzieje w tej chwili na ulicach Warszawy. A propos jutrzejszego (środa przyp. red.) strajku chciałem powiedzieć, że solidaryzujemy się z tym strajkiem. My będziemy podchodzili z pełną przychylnością do wszystkich tych, którzy będą chcieli brać udział w tym strajku i tak zorganizujemy pracę urzędu jutro, żeby było to możliwe" - powiedział włodarz stolicy.

Rafał Trzaskowski przekazał także, że w środę miasto oflaguje wszystkie autobusy i tramwaje na znak solidarności ze Strajkiem Kobiet. Prezydent Warszawy dodał także, że na protestach obecni będą obserwatorzy z ramienia miasta po to, żeby sprawdzać, co się dzieje.

Apeluję przede wszystkim o bezpieczeństwo, noszenie masek i w miarę możliwości o zachowanie odpowiedniego dystansu i też apeluję do policji o racjonalne i rozsądne zachowanie dlatego, że policja powinna w pierwszej kolejności bronić bezpieczeństwa wszystkich, niezależnie od kryteriów politycznych. Stąd mój apel do policji, żeby się w ten sposób zachowywać Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy odniósł się też do kwestii straży miejskiej. "Straż miejska na mocy decyzji rządu przeszła pod zarządzanie policji. Chciałem jasno powiedzieć, że nie ma zgody na to, żeby straż miejska była używana w jakikolwiek sposób przy tych demonstracjach" - podkreślił Trzaskowski. Włodarz stolicy przekazał także, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie zostało opublikowane. W związku z tym szpitale miejskie normalnie funkcjonują na mocy dzisiaj obowiązującego prawa. "Nie zostawimy żadnej kobiety bez pomocy dlatego, że w tej chwili tego orzeczenia nie ma. Mamy nadzieję, że to orzeczenie nie wejdzie w życie dlatego, że zgotowałoby to po prostu piekło kobietom. To decyzja całkowicie haniebna i podjęta w najmniej odpowiednim momencie. Taka decyzja nigdy nie powinna być podjęta, a co dopiero w momencie epidemii. To jest czysta prowokacja rządzących i chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało" - stwierdził Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski o sytuacji epidemicznej w Warszawie

Rafał Trzaskowski w trakcie konferencji prasowej odniósł się także do sytuacji epidemicznej w Warszawie. We wtorek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby odnotowano 16 300 nowych przypadków zarażeń koronawirusem. Tylko w województwie mazowieckim było ich 3529. Pogarsza się więc sytuacja epidemiczna na Mazowszu. Według Trzaskowskiego obostrzenia, które obowiązują w Polsce są chaotyczne i wewnętrznie niespójne. Dodał on także, że rząd nadal nie współpracuje z samorządami. "Jesteśmy zaskakiwani decyzjami z dnia na dzień" - powiedział prezydent stolicy.

Włodarz stolicy poinformował także, że władze miasta na walkę z Covid-19 wydały już blisko 80 mln złotych, z czego 35 mln przeznaczono na zakup środków medycznym oraz sprzęt. Szef stołecznego ratusza przypomniał także o systemie pomocy seniorom, który w Warszawie działa od kwietnia. "Uruchomiliśmy też telefon wsparcia dla osób starszych i samotnych. Specjalna infolinia działa pod numerem 22 635 09 54" - dodał samorządowiec.

Prezydent stolicy odniósł się także do miejsc w szpitalach. Łóżka dla pacjentów z Covid-19 są aktualnie w szpitalach: Wolskim, Grochowskim i Bielańskim. Natomiast szpital Czerniakowski przygotowywany jest do całkowitego przekształcenia go w placówkę do walki z koronawirusem. W pozostałych szpitalach wyodrębnione zostaną izolatki, a także kontenery, które pomogą obserwować pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W trakcie konferencji Trzaskowski skrytykował ściganie lekarzy z warszawskich szpitali miejskich do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Włodarz przekazał, że rząd proponuje im lepsze oferty za pracę w placówce na PGE Narodowym. "Dochodzą do nas niepokojące sygnały, że naszych lekarzy miejskich próbuje się ściągnąć do pracy w szpitalu polowym, oferując im lepsze warunki pracy" - powiedział samorządowiec. W tej sprawie Rafał Trzaskowski skierował list do premiera.

RadioZET.pl/PAP