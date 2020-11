Koronawirus w Warszawie. Od czwartku 4 marca, kiedy rząd poinformował o pierwszym odkrytym przypadku koronawirusa w Polsce, zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wykryto (do czwartku 5 listopada) u ponad 466 tysięcy osób. Do tej pory laboratoria na Mazowszu potwierdziły ponad 65 tysięcy pozytywnych testów. To właśnie w województwie mazowieckim jest najwięcej zakażeń. W stolicy jako pierwszy powstał szpital tymczasowy — od czwartku przyjmowani są tam pierwsi pacjenci.

Koronawirus w Warszawie. Drony pomogą w walce z wirusem SARS-CoV-2

Między szpitalem tymczasowym na Stadionie Narodowym a Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA ma powstać dronowy system transportowy (DTS). Ma on działać na zasadzie medycznego mostu powietrznego. Drony na wyznaczonej trasie między placówkami medycznymi będą przewozić m.in. krew do badań oraz próbki wymazowe.

"Firma Spartaqs zadeklarowała wsparcie szpitala CSK MSWiA w walce z COVID-19 poprzez technologię, którą posiada. Chodzi o technologię dronoidów cargo — skomputeryzowanych robotów latających. Firma ma podpisany list intencyjny na opracowanie systemu transportu dronami, który będzie wspomagać transport medyczny" – przekazał Dariusz Werschner z firmy Spartaqs, który z jej ramienia koordynuje ten projekt.

Pierwsze loty dronów między szpitalami

Pierwszy lot testowy odbył się już pod koniec kwietnia tego roku. Bezzałogowy statek leciał pomiędzy szpitalem CSK MSWiA a szpitalem na Banacha. "To był pierwszy w historii w Polsce lot zrealizowany dronem cargo" - przekazał Werschner. Projekt tunelu powietrznego między szpitalem na PGE Narodowym a placówką CSK MSWiA to kontynuacja wcześniejszej współpracy. Drony będą mieć dwa lądowiska — jedno przy stadionie, a drugie przy szpitalu na ulicy Wołoskiej. Lot każdego drona będzie nadzorowany z dwóch miejsc: z centrum kontroli lotów na stadionie PGE oraz z analogicznego centrum – bazy w Mikołowie, gdzie znajduje się siedziba firmy Spartaqs.

Drony, które będą używane do transportu krwi i próbek są dostosowane do lotów w warunkach miejskich. Są one wyposażone m.in. w redundantne systemy bezpieczeństwa, które zapewniają bezproblemowe wykonanie misji — także w trudnych warunkach. Drony są także przystosowane do transportów medycznych. "Mają specjalny moduł cargo, który jest zabezpieczony kluczem magnetycznym, który uniemożliwia otwarcie pojemnika przez osoby postronne" – wyjaśnił Werschner.

Wstępnie na 7,5-kilometrowej trasie pomiędzy szpitalami będą latać dwa drony, które będą pokonywać ten dystans w 8 minut. "Korytarz" od PGE Narodowego wiedzie nad Wałem Miedzeszyńskim, skręca na lewy brzeg Wisły w okolicach Mostu Łazienkowskiego, następnie nad Al. Armii Ludowej, przecina Pole Mokotowskie, teren sąsiednich ogródków działkowych i dociera nad Szpital MSWiA od str. ul. Kulskiego. Pierwsze loty testowe mają się odbyć w poniedziałek 10 listopada. Później planowane są już rutynowe loty.

RadioZET.pl/PAP