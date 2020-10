Koronawirus. Czy Warszawa znajdzie się w żółtej lub czerwonej strefie? Wiele na to wskazuje - stolica oraz Mazowsze są w ostatnich dniach liderami pod względem dobowej liczby zakażeń.

Koronawirus w Warszawie. W poniedziałek, 5 października na Mazowszu padł nowy rekord zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - 336 nowych przypadków. We wtorek nie było ich o wiele mniej — liczba nowych przypadków w województwie mazowieckim wyniosła 318. Od początku pandemii w tym regionie koronawirusa wykryto u ponad 14 tys. osób. Oznacza to, że Warszawa oraz Mazowsze mogą trafić do żółtej bądź czerwonej strefy.

Koronawirus w Warszawie: stolica w żółtej lub czerwonej strefie?

W związku z tym, że Warszawa oraz województwo mazowieckie są ostatnio liderami pod względem liczby nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje możliwość, że ten region trafi do żółtej lub czerwonej strefy, co oznacza więcej obostrzeń i restrykcji.

Jak ustaliła reporterka Radia ZET, Anna Józefowicz, Ministerstwo Zdrowia ma dziś przedstawić plan zwiększenia dostępności łóżek dla osób chorych na Covid-19. W rozmowie z Radiem ZET, Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych powiedziała, że zaczyna brakować łóżek, bo do szpitali kierowani są pacjenci z pozytywnym testem, ale bez objawów koronawirusa.

W tej chwili rzeczywiście jest mało standardowych miejsc zachowawczych w oddziałach zakaźnych i również miejsc respiratorowych Grażyna Cholewińska-Szymańska

Natomiast rzecznik Ministerstwa Zdrowia uspokaja. Jak poinformował, respiratorów do leczenia pacjentów z Covid-19 jest ponad 830, a w tej chwili wykorzystywanych jest 219.

Żółta i czerwona strefa: obostrzenia

Obostrzenia w czerwonej strefie to m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach jedna osoba może przebywać na 10 metrach kwadratowych. Natomiast pojemność kin przewidziano na 25 proc. publiczności, a kościołów na 50 proc. obłożenia budynku. W weselach i innych uroczystościach rodzinnych może brać udział 50 osób (z wyłączeniem obsługi). Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywania nosa i ust.

Natomiast w strefie żółtej można organizować targi i konferencje, ale obowiązuje limit jednej osoby na 4 m kw. Na siłowniach limit ten wynosi: jedna osoba na 7 m kw. Obłożenie kin wynosi 25 proc. widowni. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 75 osób także z wyłączeniem obsługi.

RadioZET.pl/PAP