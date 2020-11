Naukowcy z UW nie mają wątpliwości. Szczyt zachorowań dopiero przed nami

Koronawirus w Warszawie. W piątek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby odnotowało 27 086 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Przez Covid-19 i choroby współistniejące w czwartek zmarło 445 osób. Jednak według naukowców z UW szczyt zachorowań w Polsce jeszcze nie wystąpił.

Koronawirus: szczyt zachorowań przed nami

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego udostępniło wyniki symulacji swojego modelu epidemiologicznego w sieci. Model ten opisuje rozwój epidemii koronawirusa w Polsce i umożliwia przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju pandemii, a także badanie różnych scenariuszy i efektów, jakie wprowadzają restrykcje administracyjne.

Z danych przedstawionych przez naukowców z UW wynika, że przewidywalny szczyt zachorowań ma wystąpił na przełomie listopada i grudnia. Później liczba nowych zakażeń powinna stopniowo spadać. Natomiast szczyt hospitalizacji oraz pobytów na oddziale intensywnej opieki medycznej, przewidywany jest na pierwszą połowę grudnia.

Modele przygotowano dla dwóch scenariuszy: wyższej oraz niższej transmisyjności w miejscach publicznych. Symulacją objęto okres do 1 stycznia. W przypadku wyższej transmisyjności maksymalna liczba stwierdzonych zakażeń (na przełomie listopada i grudnia) miałaby wynosić ok. 31 tys. dziennie, 48 tys. hospitalizowanych i 6 tys. na OIOM-ach. W przypadku transmisyjności niższej byłoby to odpowiednio ok. 26 tys. zakażeń dziennie, 39 tys. hospitalizowanych i 5000 na OIOM-ach. Wbrew medialnym informacjom „wyższa transmisyjność” nie oznacza w tym przypadku skutków ulicznych, przekazali naukowcy z ICM, ale niższy poziom skuteczności wprowadzenia stref żółtej i czerwonej na terytorium całego kraju.

„W obecnym stadium rozwoju modelu nie jesteśmy metodologicznie przygotowani, aby uwzględnić w sposób odpowiedzialny tego typu zgromadzenia jako odrębny czynnik. W związku z powyższym nieuprawnione jest stwierdzenie, że z modelu ICM UW wynika, iż protesty uliczne mogą zwiększyć liczbę stwierdzonych przypadków z 25 tys. na 31 tys.”- czytamy na stronie ICM.

RadioZET.pl/PAP