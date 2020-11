Warszawa. ''Nie ma wolnego respiratora. Żadnego. W żadnym szpitalu"

Koronawirus. W Warszawie oraz okolicy w poniedziałek wieczorem żaden z respiratorów nie był dostępny - wynika z informacji "Gazety Wyborczej". Redakcja dotarła do rozmowy pomiędzy medykami.

Koronawirus w Warszawie — pogarsza się sytuacja epidemiczna nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce. Wciąż przebywa nowych zachorowań na Covid-19. We wtorek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby odnotowano 19 364 nowych przypadków koronawirusa. Tylko w województwie mazowieckim było ich 2959. Coraz mniej jest także łóżek covidowych oraz respiratorów.

Warszawa. Brak wolnych respiratorów?

Redakcja "Stołecznej" dotarła do nagrania rozmowy pomiędzy ratownikiem medycznym a dyspozytorką pogotowia ratunkowego. Wynika z niej, że medycy w poniedziałek, 2 listopada wieczorem usłyszeli, że w stolicy nie ma już wolnych respiratorów.

"Zajechaliśmy do Instytutu Gruźlicy i w oczekiwaniu na podjeździe dla karetek pacjent nam się gwałtownie zdesaturował. Podjąłem decyzję o intubacji i zostałem poinformowany, że w całym instytucie nie ma ani jednego wolnego respiratora. Pacjent jest podłączony do naszego. Co mam robić?" - cytuje słowa ratownika "Stołeczna". Medyk w odpowiedzi usłyszał: "Niestety w Warszawie ani okolicach nie ma wolnego respiratora. Żadnego. W żadnym szpitalu"

Do rozmowy między medykami doszło po godzinie 20 w poniedziałek, 2 listopada. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy Płockiej. Redakcja "GW" w tej sprawie poprosiła o komentarz stołeczny ratusz oraz służby wojewody. Nie potwierdzili oni jeszcze informacji o braku respiratorów, gdyż dane spływają do nich przed południem.

Koronawirus. Brak łóżek covidowych i respiratorów

W poniedziałek rano Mazowiecki Urząd Wojewódzki opublikował na swojej stronie internetowej informacje, z których wynika, że w tym dniu wolnych miało być 6 respiratorów na całe województwo mazowieckie. Na Mazowszu spośród 2699 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem zajętych było 2035 - wynika z poniedziałkowych danych.

Na początku tygodnia, także w poniedziałek, Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał, że w najbliższych dniach Wojewoda Mazowiecki planuje poszerzyć bazę łóżkową dla pacjentów z Covid-19 w mazowieckich szpitalach o 3 tys. miejsc. Sukcesywnie ma być także zwiększana baza łóżek respiratorowych.

