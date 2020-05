25 maja w poniedziałek, pierwszy raz od ponad 2 miesięcy, do warszawskich szkół wrócili uczniowie klas I-III. Według deklaracji rodziców w ławkach miało zasiąść około 4766 dzieci (około 10,5% wszystkich uczniów klas I-III), do klas przybyła tylko połowa.

"Widać, że jeszcze nasi rodzice i dzieciaki nie są gotowi do tego, żeby do szkoły wracać, bo zaledwie 5 proc. dzieci przyszło do szkół w tych nowych warunkach" – przekazał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Większość rodziców nie puszcza dzieci do szkół

"Zrobiliśmy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo" - powiedział włodarz. Dodał także, że miasto zakupiło niezbędne środki ochrony osobistej, placówki są na bieżąco dezynfekowane. Oprócz tego wprowadzono specjalne procedury.

Stołeczny ratusz przekazał, że miasto zakupiło ponad 51 tys. wielorazowych i 45 tys. jednorazowych maseczek, ponad pół miliona par rękawiczek i ponad 9 tys. przyłbic. Oprócz tego do placówek trafiło również ponad 700 dodatkowych dozowników i 44,6 tys. litrów płynu dezynfekującego. Placówki przed otwarciem zostały posprzątane, usunięto z nich zbędne sprzęty, których nie da się zdezynfekować.

Do klas I-III w Warszawie uczęszcza obecnie ponad 45 tys. uczniów. Rodzice zadeklarowali, że od poniedziałku, tj. 25 maja, 10,5 proc. z nich wróci do szkoły.

Ostatecznie w ławkach zasiadło 2 382 uczniów, co oznacza niespełna połowę zadeklarowanych przez rodziców dzieci

– przekazał ratusz.

Czterech placówek nie udało się uruchomić z powodu braku uczniów – mimo wcześniejszych deklaracji rodziców. Ponadto, do szkół wróciło też 1 675 nauczycieli i 2 864 pracowników obsługi.

RadioZET.pl/PAP