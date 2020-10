Koronawirus w Warszawie. Ponad 1100 mandatów za brak maseczki

Koronawirus w Warszawie. Stolica, podobnie, jak cała Polska od soboty znajduje się w żółtej strefie. Oznacza to więcej obostrzeń i restrykcji. Nie wszyscy jednak je przestrzegają — policjanci z garnizonu stołecznego ukarali ponad 1100 osób, które zlekceważyły wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus w Warszawie — od kilku dni Mazowsze oraz województwo małopolskie są liderami pod względem dobowej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wiele wskazuje na to, że Warszawa może znaleźć się w czerwonej strefie. Jednak aktualnie stolica — podobnie jak inne miasta w Polsce znajduje się w żółtej strefie. Oznacza to m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Koronawirus w Warszawie. 1100 osób ukarane mandatami

Od soboty Warszawa znajduje się w żółtej strefie. Oznacza to więcej obostrzeń oraz restrykcji m.in. zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej — nie tylko w sklepie, czy też w komunikacji miejskiej, ale także na ulicy.

"W związku z rosnącą falą zakażeń policjanci garnizonu stołecznego zapowiadają, że nie będzie pobłażania dla osób świadomie łamiących przepisy. Osoba, która nie zasłania ust i nosa, musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu, albo odkryciu ust lub nosa" - czytamy na stronie Komendy Stołecznej Policji.

Do tej pory przekonało się o tym ponad 1100 osób, które uznały, że wprowadzone od soboty obostrzenia ich nie dotyczą i zostały ukarane mandatami karnymi. Ponadto policjanci skierowali 438 wniosków do sądu wobec tych, którzy mandatu nie przyjęli. Mundurowi proszą również o to, aby nie ignorować wprowadzonych przepisów i nie ukrywają, że każda reakcja odmowna spotka się ze zdecydowaną postawą ze strony policjantów.

