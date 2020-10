Koronawirus w Warszawie . Rafał Trzaskowski odniósł się na czwartkowej konferencji prasowej do sytuacji epidemicznej w stolicy. Według włodarza jest ona krytyczna. Prezydent Warszawy po raz kolejny przypomniał, że decyzje rządu nie są w ogóle konsultowane z samorządami.

Koronawirus w Warszawie. Pogarsza się sytuacja epidemiczna na Mazowszu. W czwartek resort zdrowia przekazał, że ostatniej doby odnotowano 20 156 nowych przypadków koronawirusa. Tylko w województwie mazowieckim było ich 2 255. Rafał Trzaskowski w trakcie konferencji prasowej przekazał, że sytuacja epidemiczna w Warszawie jest krytyczna.

Koronawirus w Warszawie. Rafał Trzaskowski: "sytuacja jest krytyczna"

W czwartek odbyła się konferencja prasowa Rafała Trzaskowskiego dotycząca sytuacji w miejskich szpitalach w Warszawie. Włodarz stolicy odniósł się do słów ministra zdrowia, który powiedział, że do budowy szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, rząd przygotowywał się od miesiąca. "Ja przyjmuję takie słowa z niedowierzaniem. Od miesiąca rządzący przygotowywali się do budowy szpitala na PGE Narodowym i nikt z nami o tym nie rozmawiał. Zostaliśmy zaskoczeni tym pomysłem dosłownie godzinę przed jego ogłoszeniem" - powiedział Trzaskowski.

Szef stołecznego ratusza przekazał, że w czwartek miasto dostało kolejne decyzje od rządu za pośrednictwem wojewody mazowieckiego dotyczące szpitali miejskich w Warszawie. Te placówki zgodnie z decyzją premiera mają przeznaczyć 30% łóżek dla pacjentów z Covid-19.

Znowu tylko dyrektywa. Bez żadnych rozmów, konsultacji i bez uzasadnienia tej decyzji Rafał Trzaskowski

"Gdzie jest strategia? Dlaczego rząd jej nie przedstawia?" - pytał Rafał Trzaskowski w trakcie konferencji. Włodarz Warszawy dodał, że według niego "rząd przespał ostatnie 5 miesięcy i teraz podejmuje chaotyczne decyzje" i nie konsultuje ich z samorządami.

Rafał Trzaskowski ostro o decyzjach rządu

Szef stołecznego ratusza przekazał, że sytuacja w warszawskich szpitalach jest bardzo trudna. 20% personelu jest zakażona koronawirusem, albo przebywa na kwarantannie. "Dlatego mamy problemy z ratowaniem życia" - wyjaśnił Rafał Trzaskowski.

Jakie oddziały mamy zamknąć, żeby te łóżka wygospodarować? Dzisiaj przeprowadzane są tylko operacje ostre. Czy mamy zamknąć kardiologię i nie leczyć zawałów? Czy może mamy zlikwidować psychiatrię w szpitalu Bielańskim, gdzie 40 osób w ciężkim stanie zostanie pozbawione pomocy. Co mamy zrobić z chirurgią, gdzie operujemy ostre przypadki? Naprawdę życie pacjentów jest zagrożone Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski dodał, że utworzenie "takich łóżek" i realizacja tego planu wymaga czasu. Prezydent stolicy dodał jeszcze, że sytuacja w szpitalach jest krytyczna i zaznaczył, że rząd nie odpowiada na apele samorządów. Szef stołecznego ratusza zaapelował także do rządzących o przekazanie informacji dotyczących strategii walki z epidemią koronawirusa.

