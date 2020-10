Trzaskowski zaapelował do Morawieckiego. Chodzi o zbliżające się święta

Koronawirus w Warszawie — Ministerstwo Zdrowia przekazało w środę, że w stolicy ostatniej doby przybyło 720 nowych przypadków koronawirusa. W całym województwie mazowieckim, 14 października odnotowano 1188 nowych przypadków — to największy dobowy przyrost na Mazowszu od początku epidemii w Polsce. Nieciekawe wygląda także sytuacja w stołecznych szkołach. Jak przekazała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, coraz więcej nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich. Zaniepokojony sytuacją epidemiologiczną w stolicy jest także jej włodarz. Rafał Trzaskowski wystosował apel do premiera Mateusza Morawieckiego.

Koronawirus w Warszawie. Apel Rafała Trzaskowskiego do premiera

Prezydent Warszawy zaniepokojony sytuacją epidemiologiczną w województwie mazowieckim wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego apel z prośbą o wydanie informacji i rekomendacji w związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych oraz Zaduszkami. Według Trzaskowskiego wzrost zakażeń koronawirusem stanowi poważne zagrożenie dla osób, które będą chciały 1 listopada odwiedzić miejskie, a także okołomiejskie nekropolie.

Trzaskowski przekazał, że Warszawa, jak co roku, chce zapewnić możliwość dostania się na warszawskie oraz podmiejskie nekropolie komunikacją miejską. Jednak w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną prezydent Warszawy prosi o przekazanie informacji, które pomogą miastu w zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie korzystania z transportu publicznego 1 listopada oraz w Zaduszki.

Uprzejmie proszę Pana Premiera, mając także na uwadze minimalizację ryzyka zakażeń wśród osób odwiedzających warszawskie i okołomiejskie nekropolie, o przekazanie informacji i rekomendacji, jakie wesprą m. st. Warszawa w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników tego Święta, korzystających z transportu publicznego Rafał Trzaskowski

List prezydenta Warszawy do Mateusza Morawieckiego został opublikowany w mediach społecznościowych.

Warszawa. Cmentarze otwarte dłużej

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie w okresie przed świętem Wszystkich Świętych wydłuży godziny otwarcia nekropolii, którymi administruje — informuje Radio dla Ciebie. Chodzi o cmentarz Północy, Południowy, a także Wojskowy na Powązkach.

Ze względu na epidemię koronawirusa wyżej wymienione nekropolie będą otwarte dłużej. Normalne godziny otwarcia tych cmentarzy w okresie od kwietnia do września to 7:00-20:00. Natomiast od października do marca od 8:00 - do czasu aż zapadnie zmrok. Jednak od 24 października do 3 listopada cmentarze będą otwarte dłużej. Bramy otworzą się o 6, a zostaną zamknięte o 20. 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych nekropolie będą otwarte do ostatniej osoby odwiedzającej, czyli do późnych godzin nocnych.

RadioZET.pl/RDC