Warszawa w żółtej strefie? ''Wszystko na to wskazuje''

Koronawirus w Warszawie. Jak donosi "Rzeczpospolita" stolica najprawdopodobniej znajdzie się w żółtej strefie. Powodem jest ogromny wzrost zakażeń SARS-CoV-2, który miał miejsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Tylko w środę liczba osób zakażonych koronawirusem w Warszawie wzrosła o 148 osób.

Koronawirus w Warszawie. Stolica w żółtej strefie?

Jak informuje "Rz", wszystko wskazuje na to, że Warszawa trafi do żółtej strefy. "W środę stołeczny sanepid poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych w mieście wzrosła o 148. To najwięcej w ciągu ostatnich dwóch tygodni. We wtorek dobowy przyrost wyniósł 118, a w poniedziałek 75. W sumie od początku epidemii w Warszawie zostało zakażonych 5206 osób" - podała gazeta.

Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza przekazała w rozmowie z "Rz", że "liczymy się z możliwością wprowadzenia w Warszawie żółtej strefy. Gałecka dodała także, że "stolica trafi do strefy żółtej, gdy w ciągu 14 kolejnych dni łączna liczba zakażeń przekroczy 1066". Według obliczeń gazety — ta liczba wynosi już 1206.

Żółta strefa: nowe obostrzenia

Jak zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia, w żółtej strefie wprowadzone zostaną nowe ograniczenia. W tej strefie na weselach maksymalnie może być 75 osób. Jak przekazał wiceszef resortu zdrowia, w ostatnim czasie imprezy rodzinne stały się poważnymi ogniskami koronawirusa. Do tej pory zakrywanie ust i nosa na wolnym powietrzu obowiązywał tylko w strefie czerwonej — aktualnie jest to konieczne także w strefie żółtej.

Ponadto w strefie żółtej w przypadku imprez takich jak: targi, wystawy, kongresy obowiązuje limit jednej osoby na 4 mkw. W siłowniach także obowiązują zasady — jedna osoba na 7 mkw. Natomiast w sali kinowej, czy teatralnej może przebywać tylko 25% publiczności.

Koronawirus w Polsce: raport

W środę Ministerstwo Zdrowia zdrowia przekazało, że 30 września 2020 roku w Polsce przybyło 1552 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Przez Covid-19 zmarło łącznie 30 osób. Wśród ofiar wirusa SARS-CoV-2 znalazła się 35-letnia kobieta. Jak przekazał resort zdrowia, nie miała ona chorób współistniejących. Kolejne rekordy odnotowywane są także w krajach europejskich. Władze niektórych państw przywracają restrykcje. Dodatkowe obostrzenia ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną zostaną także wprowadzone w Polsce.

We wtorek, 29 września rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany o to, czy projekt budżetu na 2021 rok przewiduje kolejny lockdown związany z pandemią. Jak się okazuję rząd nie przewiduje takiego scenariusza. Chęć uniknięcia kolejnego lockdownu wyraził także w ubiegły czwartek, 24 września Mateusz Morawiecki.

