Koronawirus w Warszawie. W środę Ministerstwo Zdrowia przekazało, że ostatniej doby odnotowało 24 692 nowych przypadków koronawirusa. W województwie mazowieckim było ich 2797. Z powodu Covid-19 oraz chorób współistniejących we wtorek w Polsce zmarły 373 osoby. To kolejny rekord zachorowań i zgonów. Niewątpliwie ma to wpływ na trudną sytuację w stołecznych placówkach oświaty. Najnowszym raportem podzieliła się wiceprezydent Renata Kaznowska.

Warszawa. Coraz więcej zarażeń koronawirusem w szkołach

Renata Kaznowska za pomocą mediów społecznościowych przekazała, że aktualnie trwa drugi tydzień nauki zdalnej dla klas 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dodała ona jednak, że mimo tego rozwiązania, stołeczny ratusz odnotowuje coraz więcej zachorowań w młodszych klasach i przedszkolach.

Według danych z 3 listopada z godziny 11:00, 21 placówek oświatowych w Warszawie ma całkowicie zawieszone zajęcia. Natomiast 49 częściowo. Wiceprezydent stolicy zaapelowała także o to, aby uważać i dbać o siebie.

Warszawa. Ponad 600 nauczycieli zarażonych koronawirusem

W ubiegły czwartek, 29 października Rafał Trzaskowski w trakcie konferencji prasowej także odniósł się do sytuacji w stołecznej oświacie. "Mimo tego, że mamy większość młodzieży oraz dzieci na zdalnym nauczaniu, to przecież żłobki i przedszkola dalej funkcjonują. W tej chwili mamy ponad 600 zakażonych nauczycieli, a 804 przebywa na kwarantannie, 147 pracowników niepedagogicznych jest zakażonych koronawirusem, a 230 przebywa na kwarantannie" - przekazał prezydent Warszawy.

RadioZET.pl/PAP