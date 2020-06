Boże Ciało podczas epidemii koronawirusa. Co z centralną procesją w stolicy?

Boże Ciało w Warszawie w dobie koronawirusa. W tym roku ze względu na epidemię ulicami stolicy nie przejdzie centralna procesja Bożego Ciała. Wierni mogą za to wziąć udział w procesjach parafialnych.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w tym roku nie odbędzie się centralna procesja Bożego Ciała w Warszawie - poinformowała Archidiecezja Warszawska. "Zachęcamy wiernych do udziału w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w kościołach parafialnych" - podkreślił w komunikacie ks. prałat Tadeusz Sowa, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa warszawskiej kurii.

Boże Ciało podczas pandemii koronawirusa. Bez procesji centralnej w Warszawie

Kuria zapowiedziała skromny przemarsz zamiast procesji. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Archidiecezji Warszawskiej, w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie zostanie odprawiona msza koncelebrowana przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka i biskupów pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej.

Po niej z Archikatedry wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem i przejdzie ulicami Starego Miasta do katedry polowej Wojska Polskiego. Uroczystość zostanie zakończona kazaniem kard. Nycza i udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że parafie nie zgłaszały organizacji procesji, które odbędą się na miejskich ulicach. Jedyne pismo, jakie wpłynęło do ZTM, dotyczy uroczystości organizowanych przez kardynała Nycza. Jak dodała Gałecka, nie powinny one spowodować zmian w ruchu.

Procesja nie przejdzie także ulicami Pragi. Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald Kamiński zaapelował o przeprowadzenie procesji na terenach przykościelnych. "Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, zalecam, aby Księża Proboszczowie zorganizowali procesję Bożego Ciała do czterech ołtarzy na terenie przykościelnym. Nie powinny one odbywać się między parafiami" - brzmi komunikat Diecezji Warszawsko-Praskiej.

"Zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu"

We wtorek przewodniczący KEP abp. Stanisław Gądecki zaapelował o stosowanie się do zaleceń sanitarnych podczas procesji Bożego Ciała. "W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu dwóch metrów od innych uczestników zgromadzenia" - napisał. Zaznaczył, że "wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów".

Odniósł się także do sposobu udzielania komunii świętej. "Zachęcam, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan, proszę, aby udzielał Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust" - napisał abp Gądecki.

Nie wszyscy księża biorą pod uwagę sytuację epidemiczną w Polsce. W Białymstoku z okazji Bożego Ciała ulicami miasta mają przejść aż cztery procesje.

RadioZET.pl/tvnwarszawa.pl/PAP