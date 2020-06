Koronawirus w straży miejskiej. "Jeden z pracowników nagle źle się poczuł"

W stołecznej straży miejskiej potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa – poinformował w piątek inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej.

Jak przekazał Jabraszko, jeden z pracowników straży miejskiej nagle źle się poczuł.

Z domu poszedł do lekarza. Wówczas okazało się, że jego wynik testu na koronawirusa jest pozytywny

– powiedział inspektor.

Koronawurus w warszawskiej straży miejskiej

Jak wyjaśnił Jabraszko, strażnik natychmiast powiadomił o stanie zdrowia swojego przełożonego i w jednostce wdrożono wszystkie niezbędne procedury. Wytypowano również osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym.

Zdezynfekowano pomieszczenia, a osoby które mogły mieć z nim kontakt zostały powiadomione o sytuacji telefonicznie i zostały w domu

– przekazał Jabraszko.

Dodał, że sanepid zdecyduje, czy zostaną one poddane kwarantannie. Natomiast zakażony pracownik przebywa w domu i nie wymaga hospitalizacji.

"To jest pierwszy przypadek pozytywnego testu na koronawirusa wśród strażników. Pracownik nie zaraził się w czasie pracy, być może stało się to w jego czasie prywatnym. To świadczy o tym, że zabezpieczenia, które strażnicy stosują na co dzień od początku epidemii, czyli rękawiczki, środki ochrony osobistej, kombinezony, czy dezynfekowanie pojazdów przynosi pożądane efekty" – zaznaczył Jabraszko.

RadioZET.pl/PAP