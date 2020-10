Ewakuacja kolejnego szpitala. Lekarze zarażeni koronawirusem

Koronawirus w szpitalu w Kozienicach (woj. mazowieckie). Czterech lekarzy z oddziału zakaźnego jest zarażonych wirusem SARS-CoV-2 . W szpitalu pozostał jeden lekarz zakaźnik, którego wspierają medycy z innych oddziałów. Część pacjentów została wypisana do domu, niektórzy zostali przewiezieni do innych placówek medycznych. W czwartek okazało się, ze koronawirusem zarażony jest ordynator chirurgii, zadecydowano o ewakuacji placówki medycznej.

Koronawirus w Warszawie — z dnia na dzień pogarsza się sytuacja epidemiologiczna na Mazowszu. W środę Ministerstwo Zdrowia przekazało, że tylko w województwie mazowieckim ostatniej doby przybyło 1188 nowych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Nieciekawe wygląda także sytuacja w szpitalu w Kozienicach — przekazał starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung.

Koronawirus w szpitalu w Kozienicach

Andrzej Jung przekazał, że sytuacja w szpitalu w Kozienicach jest bardzo trudna. "We wtorek otrzymaliśmy potwierdzenie, że czterech lekarzy z oddziału zakaźnego ma pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa" - poinformował starosta. Dodał on także, że piąty lekarz z zakaźników wciąż czeka na wyniki testu — w środę pełnił już drugi dzień z rzędu dyżur na oddziale. Medykowi pomagają m.in. interniści, którzy zostali oddelegowani do pracy na oddziale zakaźnym szpitala.

Jedna z lekarek zgłosiła się na ochotnika. To rzadkość, bo lekarze innych specjalności nie garną się do pracy z osobami zarażonymi koronawirusem Roman Wysocki, dyrektor szpitala w Kozienicach

Problem kadrowy dotyczy też pielęgniarek. U jednej z nich zdiagnozowano Covid-19. Aktualnie przebywa na oddziale w charakterze pacjentki. Innych sześć pielęgniarek objęto kwarantanną — miały one kontakt z zarażonymi lekarzami.

Koronawirus w szpitalu w Kozienicach: co z pacjentami?

We wtorek w kozienickim szpitalu leczonych było 25 pacjentów z wcześniej zdiagnozowanym Covid-19. "W środę część osób, których stan zdrowia na to pozwalał, została wypisana do domu i ich dalsze leczenie prowadzone będzie w warunkach izolacji domowej" - przekazał dyrektor szpitala. Wysocki dodał, że szpital ma problem z około 15 pacjentami, którzy wymagają dalszej opieki szpitalnej. "Nie możemy dopuścić do sytuacji, że ze względu na brak lekarzy nie będzie miał się kto nimi opiekować” – zaznaczył medyk. Dlatego — jak dodał — pacjenci będą przetransportowani do innych placówek medycznych.

Ewakuacja szpitala w Kozienicach

Koronawirus w szpitalu w Kozienicach pojawił się na kolejnym oddziale — pozytywny wynik otrzymał ordynator chirurgii. "Okazało się, że ordynator chirurgii, który miał kontakt z jednym z zakażonych lekarzy oddziału zakaźnego, ma także pozytywny test na obecność koronawirusa" – powiedział szef szpitala w Kozienicach. Dodał, że testy wykonano już osobom z personelu i pacjentom, którzy mieli styczność z zarażonym chirurgiem. Na razie nie ma wyników.

W związku tym zarządzono ewakuację placówki. Roman Wysocki, dyrektor szpitala przekazał, że transport pacjentów odbywał się w nocy i w czwartek godzinach porannych. Pacjenci zostali przewiezieni do szpitala w odległej prawie o 80 km Przysusze. Szpital ten został kilka dni temu decyzją wojewody przekształcony w lecznicę przeznaczoną tylko dla pacjentów z Covid-19. Obecnie placówka jest w fazie przystosowania się do nowych warunków; brakuje jej sprzętu medycznego i specjalistów m.in. zakresu intensywnej terapii.

RadioZET.pl/PAP