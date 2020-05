Nie zachowała 2-metrowego dystansu. Musi zapłacić 10 tys. zł kary

Mieszkanka stolicy została ukarana za nieprzestrzeganie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Kobieta nie zachowała wymaganego 2-metrowego dystansu w miejscu publicznym, dlatego sanepid nałożył na nią karę.

Pismo dokumentu krąży od kilku dni w sieci. Radiu Kolor udało się potwierdzić jego autentyczność w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie. Sanepid uznał, że pani Karolina nie zachowała odpowiedniej odległości od innych osób, dlatego teraz musi zapłacić... 10 tys. złotych.

10 tys. zł kary za nieprzestrzeganie 2-metrowej odległości

Do sytuacji, o której mowa jest w piśmie, miało dojść w Śródmieściu. Sanepid nie chce jednak zdradzić, o co konkretnie chodziło. Decyzja o nałożonej karze podejmowana jest na podstawie policyjnej notatki.

Państwowy Inspektorat Sanitarny w m.st. Warszawie (...) wymierza Pani Karolinie [...] karę pieniężną w kwocie 10000 za nieprzestrzeganie w dniu 08.05.2020 r. nakazu przemieszczania się w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie

- czytamy w dokumencie.

fot. Sanepid

Jak podają urzędnicy w uzasadnieniu nałożenia mandatu, do zakresu ich działania "należy m.in. wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych".

Jak informuje Radio Kolor, od początku obowiązywania obostrzeń związanych z epidemią (od końca marca) do 18 maja, policja wysłała do Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej 5,5 tys. wniosków. Są to notatki o ukaranie osób, które naruszały restrykcje, na przykład nie zachowywały odpowiedniej odległości czy nie miały maseczki. Sanepid nałożył jedynie 950 kar, co oznacza, że ponad 80 procent wniosków policji nie miało uzasadnienia.

RadioZET.pl/Radio Kolor