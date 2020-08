Koronawirus. Nowe rekomendacje w Kościele. Maseczki również dla księży

Koronawirus i bezpieczeństwo podczas nabożeństw. Kardynał Nycz przypomina o konsekwentnym przestrzeganiu higieny w dobie pandemii. W wydanym w środę komunikacie kurii archidiecezji warszawskiej arcybiskup podziękował kapłanom za zaangażowanie duszpasterskie w czasach kryzysu epidemicznego, które, jak stwierdził, wiąże się z wieloma uciążliwościami. Przypomniał jednocześnie o konsekwentnym stosowaniu zasad higieny, w duchu odpowiedzialności za zdrowie innych i za własne.

– zaznaczył metropolita warszawski. "Będzie też przykładem prawidłowego zachowania dla innych" – dodał.

W komunikacie podkreślono, że podczas mszy św. i nabożeństw wierni w kościołach powinni zachowywać dystans i muszą stosować maseczki zakrywające usta i nos. "Należy przypominać o tym obowiązku najlepiej podczas każdej mszy św." – podała kuria archidiecezji warszawskiej.

Zwrócono uwagę, że obowiązek noszenia maseczki powinien dotyczyć również księży, którzy nie sprawują eucharystii, a podejmują inne obowiązki.

– czytamy w komunikacie warszawskiej kurii. Jedynie główny celebrans może odprawiać nie zasłaniając nosa i ust.

W trosce o higienę w kościołach i kaplicach powinny być dostępne dla wiernych płyny do dezynfekcji rąk. Przed eucharystią, a także przed komunią św., księża i szafarze powinni zdezynfekować dłonie.

Podkreślono, że dopóki trwa pandemia, "rekomendowaną formą jest udzielanie komunii św. na dłoń wiernego". "Pamiętajmy jednocześnie, że nie wolno odmówić komunii św. ani do ust, ani na rękę. Należy zadbać, aby komunia św. na rękę i do ust była udzielana w dwóch odrębnych miejscach, zaś w przypadku parafii pojedynczych najpierw pierwszym sposobem (na dłoń), a potem drugim" – zwrócono uwagę.

Metropolita warszawski poprosił kapłanów, aby instruowali wiernych o sposobie przyjmowania komunii św. na rękę, gdyż w jego ocenie "wiele osób wciąż nie wie, jak odpowiednio i godnie przyjąć w ten sposób eucharystię". Zwrócił uwagę, że "istnieje również potrzeba wyjaśniania – podczas kazań czy ogłoszeń duszpasterskich – sensu przyjmowania komunii św. na rękę w czasie pandemii".

Przypomniał też, że osoby starsze i chore, pozostające w grupie ryzyka zarażeniem i opiekujące się nimi, a także osoby obawiające się z uzasadnionych przyczyn zakażenia, nie są zobowiązane do uczestnictwa w niedzielnej eucharystii.

Warto przypomnieć o tym wiernym w ogłoszeniach duszpasterskich, zachęcając jednocześnie te osoby do uczestnictwa we mszach św., także w tygodniu, kiedy do kościołów przychodzi mniej osób, oraz do korzystania z wciąż licznie dostępnych transmisji