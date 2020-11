W szpitalu w Wołominie nie ma komu leczyć. Dramatyczny apel placówki

Dramatyczna sytuacja w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. "Pilnie poszukujemy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i opiekunów medycznych, chcących podjąć pracę w naszym szpitalu do opieki nad osobami hospitalizowanymi. Zapotrzebowanie jest ogromne" - apeluje w komunikacie dyrekcja placówki.

Jedyny szpital w powiecie ma problemy. Z powodu zakażeń koronawirusem nie ma komu leczyć pacjentów. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie już kilka dni temu wstrzymał przyjęcia.

"Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, jaką mamy w województwie mazowieckim, zostały wstrzymane przyjęcia planowe na wszystkie oddziały. Praca będzie odbywała się w systemie ostrodyżurowym" - poinformowano w środę na Facebooku szpitala.

Koronawirus. Szpital w Wołominie apeluje o pomoc. Brakuje rąk do pracy

Od kilku dni do placówki przyjmowani są pacjenci wyłącznie w stanie zagrożenia życia. Wszystko przez to, że liczba zakażeń wśród personelu jest tak duża, że brakuje osób do pracy. Część pracowników przebywa także na kwarantannie.

Szpital zwrócił się z apelem do medyków. "Pilnie poszukujemy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i opiekunów medycznych, chcących podjąć pracę w naszym szpitalu do opieki nad osobami hospitalizowanymi - poinformowano na profilu facebookowym.

Jak dodali przedstawiciele placówki, zapotrzebowanie jest ogromne. "Znaczącym wsparciem będą osoby, z nieco większą ilością czasu. Ich pomoc w tym momencie jest nieoceniona. Poszukujemy również wolontariuszy do wsparcia pracy naszych medyków. Jesteście potrzebni bardziej, niż kiedykolwiek" - brzmi treść apelu.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest jedynym szpitalem w powiecie wołomińskim. W ciągu ostatniej doby były tu 84 przypadki koronawirusa. Od początku epidemii zanotowano 1873 zakażeń.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane, według których w ciągu doby w Polsce odnotowano 15 578 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 92 osoby. Najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 31 października. Resort zdrowia informował wtedy o wykryciu 21 tys. 897 nowych przypadków SARS-CoV-2.

