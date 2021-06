Kot uwięziony w rurze czekał na ratunek dwa dni. "Przerażające miauczenie"

Kot wpadł do rury odprowadzającej deszczówkę przy jednym z bloków przy ulicy Wiślickiej na Ochocie. Ze względu na to, że stało się to podczas długiego weekendu, zwierzak siedział w pułapce aż dwa dni. Przez ten czas dokarmiali go mieszkańcy. Podczas akcji wyciągania kota z rury pomagało kilkanaście osób.