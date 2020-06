Nowe ognisko koronawirusa po weselu. Zarażone dziecko poszło do przedszkola

Koronawirusa wykryto u jednego z gości, który bawił się na weselu w gminie Gielniów. Po przyjęciu ta osoba trafiła do szpitala z objawami Covid-19. Jak informuje reporter Radia ZET Mateusz Szkudlarek, około 130 uczestników wesela czeka na wyniki badań na obecność SARS-CoV-2.

Koronawirus na weselu w Kotfinie

"Co trzecią osobę, która nieco ponad tydzień temu bawiła się na weselu. I już teraz wiadomo, że przyjęcie zamieniło się w nowe ognisko zakażeń. Koronawirus został już wykryty u jedenastu osób. Między innymi u dziecka. Które zdążyło pójść do przedszkola. Teraz trzeba przebadać też inne dzieci i personel placówki. Większość gości wesela była z powiatu Opoczyńskiego. A to w tej chwili jeden z trzech regionów w województwie łódzkim z największą liczbą zakażeń" - przekazał Mateusz Szkudlarek, reporter Radia ZET.

Koronawirus w Gielniowie

Także w Gielniowie 31 maja w uroczystości Pierwszej Komunii Świętej brała udział osoba zarażona koronawirusem. Sanepid szukał wtedy uczestników uroczystości. Od komunii minęło już ponad 14 dni, nie przybyło wtedy nowych zakażeń koronawirusa. W tej miejscowości wystąpiły jeszcze inne pojedyncze przypadki zarażenia koronawirusem. Sanepid poinformował o pozytywnym wyniku testu nauczycielki ze szkoły podstawowej w Gielniowie. Kobieta w ostatnich dniach prowadziła konsultacje dla dzieci, które przygotowują się do egzaminu dla uczniów klas ósmych.

"Nauczycielka przebywa w izolacji domowej, kwarantanną objęta jest także jej rodzina oraz uczniowie, którzy brali udział w konsultacjach. Także szesnaścioro dzieci, z którymi nauczycielka miała w ostatnim czasie kontakt, zostało wraz z rodzinami objętych kwarantanną; w sumie to ok. 70 osób. W tym tygodniu będą mieć przeprowadzone testy" – poinformowała dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze Jolanta Wilk.

RadioZET.pl/PAP