Sprawca notorycznego wybijania szyb aut na jednym z osiedli na warszawskiej woli znaleziony. Kara go jednak nie spotka, bo to nie człowiek tylko ptak.

Po kilku tygodniach na jednym z osiedli na warszawskiej woli wyjaśniło się, kto notorycznie niszczy i wybija szyby w samochodach. Nie pomogła policja tylko osiedlowe śledztwo.

Wrony wybijały szyby w samochodach na warszawskiej woli

- Wrony latając w pobliżu parkingu zrzucają na samochody m.in. kamienie i orzechy - opowiada Radiu ZET pani dozorczyni. - Podnoszą kamień z ziemi i zrzucają z góry. Traktują to chyba jako jedzenie. Myślą, że jak to rozbiją w środku będzie coś do zjedzenia - mówi kobieta. Mieszkańcy początkowo sądzili, że ktoś złośliwie niszczy samochody.

Ptaków i gniazd usunąć na razie nie można, bo trwa okres lęgowy. Jak przekazał Radiu ZET Ekopatrol, potrwa on jeszcze miesiąc. Mieszkańcom osiedla pozostaje zabezpieczyć szyby i zostawiać auta z dala od drzew.

