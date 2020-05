LOT poleciał z Warszawy do Wuhanu. Mamy komentarz przewoźnika

LOT lata z Warszawy do Wuhanu podczas pandemii? O sprawie donieśli internauci, którzy przysłali redakcji RadioZET.pl screeny z serwisu Flightradar24. Na mapach widać, że w ostatnim czasie polski przewoźnik latał m.in. do Chin i USA. Zapytaliśmy Polskie Linie Lotnicze, o co chodzi.