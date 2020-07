Lokale wyborcze, Warszawa. Gdzie są, w jakich godzinach otwarte? [LISTA]

II tura wyborów prezydenckich 2020 już w niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze w tym dniu będą otwarte w godzinach 7:00-21:00.

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Polacy będą mogli wybrać prezydenta — Andrzeja Dudę lub Rafała Trzaskowskiego. Każda osoba, która jest uprawniona do głosowania, przypisana jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która w dniu wyborów urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym.

Jeśli nie jesteś pewny, w którym lokalu wyborczy, w stolicy możesz zagłosować. Koniecznie sprawdź naszą listę lokali wyborczych w Warszawie. Pamiętaj, aby na najbliższe wybory oprócz dowodu osobistego wziąć ze sobą maskę na twarz oraz długopis. Sprawdź: lokale wyborcze na Bemowie, Białołęce, Bielanach, Mokotowie, Ochocie, Pradze-Południe, Pradze-Północ, Rembertowie, Śródmieściu, Targówku, Ursusie, Ursynowie, Wawrze, Wesołej, Wilanowie, Włochach, Woli, Żoliborzu.

Wawer

501 Obiekt Sportowo-Rekreacyjny "Syrenka", ul. Starego Doktora 1, 04-551 Warszawa Stały tak ul. Korkowa: strona nieparzysta od nr 159 do nr 167; ul. Kościuszkowców: strona parzysta od nr 78 do nr 80A, strona nieparzysta od nr 99 do nr 101; ul. Starego Doktora: cała

502 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, ul. Begonii 10, 04-551 Warszawa Stały tak ul. Begonii : cała; ul. Korkowa: strona nieparzysta od nr 129 do nr 147; ul. Potockich: strona parzysta od nr 110 do nr 116

503 Szkoła Podstawowa Nr 195, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa Stały tak ul. Bluszczowa: cała; ul. Bychowska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, strona parzysta od nr 2 do nr 14; ul. Gąsienicowa: cała; ul. Goździków: cała; ul. Kaczeńca: nr 21, nr 37, strona parzysta od nr 88 do nr 94; ul. Korkowa: strona parzysta od nr 40 do nr 94, strona nieparzysta od nr 45 do nr 117; ul. Króla Maciusia: cała; ul. Łysakowska: cała; ul. Marsa: strona parzysta od nr 34 do nr 56c; ul. Okularowa: cała; ul. Optyczna: cała; ul. Rekrucka: cała; ul. Rezedowa: cała; ul. Stepowa: cała; ul. Szpacza: cała; ul. Torowa: cała; ul. Związkowa: cała

504 Budynek "Murowanki", ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa Stały nie ul. Akwarelowa: strona nieparzysta od nr 5 do nr 15; strona parzysta od nr 8 do nr 18; ul. Barbórki: cała; ul. T. Edisona: cała; ul. Hermanowska: cała; ul. Kalinowska: cała; ul. Korkowa: strona nieparzysta od nr 3 do nr 39D, strona parzysta od nr 4 do nr 24A; ul. Kresowa: cała w granicach dzielnicy Wawer (do ul. Marsa); ul. Łozinowa: cała; ul. Minerska: cała; Mokrzecka: cała: ul. Morgowa: cała w granicach dzielnicy Wawer (do ul. Marsa): ul. Naddnieprzańska: cała w granicach dzielnicy dzielnicy Wawer (do ul. Marsa) ; ul. Nowowiśniowa: cała; ul. Ojrzanowska: cała; ul. Orlika: cała; ul. Płowiecka: strona nieparzysta od nr 15 do nr 111; ul. Sępia: cała; ul. Szumna: cała; ul. Świecka: cała; ul. Tytoniowa: cała

505 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa Stały tak ul. Akwarelowa: strona parzysta od nr 20 do nr 60, strona nieparzysta od nr 31 do nr 53; ul. Botaniczna: strona parzysta od nr 2 do nr 60, strona nieparzysta od nr 1 do nr 55A; ul. Cedrowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 47, strona parzysta od nr 2 do nr 48; ul. Cedzyńska : cała; ul. B. Czecha: strona nieparzysta od nr 1 do nr 89; ul. Harmonistów: cała, ul. Kaczeńca: strona parzysta od nr 2 do nr 24; ul. Korsuńska: cała; ul. Kościuszkowców: strona nieparzysta od nr 3 do nr 57a; ul. Potockich: strona nieparzysta od nr 3 do nr 57, strona parzysta od nr 2 do nr 58; ul. Powszechna: cała; ul. Przyjaźni: strona nieparzysta od nr 1 do nr 59, strona parzysta od nr 4 do nr 48; ul. Rolnicza: cała; ul. Skokowa: cała; ul. J. Skrzyneckiego : cała; ul. Storczykowa: strona parzysta od nr 2 do nr 46a, strona nieparzysta od nr 1 do nr 49; ul. J. Strusia: strona nieparzysta od nr 1 do nr 41, strona parzysta nr 4/8, od nr 10 do nr 36d; ul. Tęczowa: cała

506 Ośrodek Socjoterapeutyczny P. w. Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Azaliowa 10 A, 04-539 Warszawa Stały tak ul. Azaliowa: cała; ul. Botaniczna: strona nieparzysta od nr 59 do 79, strona parzysta od nr 62 do nr 82; ul. Bychowska: strona parzysta od nr 16 do nr 66, strona nieparzysta od nr 35 do nr 61a: Cedrowa: strona nieparzysta od nr 49 do nr 97, strona parzysta od nr 50 do nr 92; ul. Czarnoleska: cała; ul. Działowa: cała; ul. Karpacka: cała; ul. Korkowa: strona parzysta od nr 102 do nr 146; ul. Kościuszkowców: strona nieparzysta od nr 59 do nr 97, strona parzysta od nr 72 do nr 76; ul. Magnolii: cała; ul. Otwarta: cała; ul. Piastowa: cała; ul. Potockich: strona nieparzysta od nr 59 do nr 105a, strona parzysta od nr 60 do nr 108a; ul. Przyjaźni: strona parzysta od nr 50 do nr 76, strona nieparzysta od nr 61 do nr 81; ul. Reszelska: cała; ul. Sezam: cała; ul. Storczykowa: strona parzysta od nr 48 do nr 90a, strona nieparzysta od nr 51 do nr 93; ul. J. Strusia: strona parzysta od nr 38 do nr 72, strona nieparzysta od nr 75 do nr 91; ul. Weselna: cała

507 Szkoła Podstawowa nr 128, ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa Stały tak ul. Gułowska: cała; ul. Kadetów: strona parzysta od nr 8 do nr 58, strona nieparzysta od nr 1 do nr 33; ul. Kosmatki: cała; ul. H. Łasaka: cała; ul. Narodowa: cała; ul. Nasturcjowa: cała; ul. Ogrody: cała; ul. Papierowa: cała; ul. Poprawna: cała; ul. Sęczkowa: cała; ul. Stoczniowców: cała; ul. Wał Miedzeszyński: strona parzysta od nr 462 do nr 642, strona nieparzysta nr 593c; ul. Wojsławicka: cała; ul. Zabielska; cała; ul. Zgodna : cała; ul. Zielony Las: cała

508 Siedziba Rady Osiedla "Sadul", ul. Lucerny 110, 04-687 Warszawa Stały nie ul. Chorzowska: cała; ul. E. Jankowskiego: cała; ul. Gajowa: cała; ul. Bronisława Wesołowskiego: cała; ul. Kwidzyńska: cała; ul. Lucerny: strona parzysta od nr 2 do nr 128; ul. Maksymiliana Roli: cała; ul. Mielecka: cała; ul. Międzyosiedlowa: cała; ul. Mirtowa: cała; ul. Mrówcza: od nr 210 do nr 216, strona nieparzysta od nr 215 do nr 243; ul. Murarska: cała; ul. Mydlarska: cała; ul. Osadnicza: cała; ul. Paczkowska: cała; ul. Patriotów: nr 341, nr 345; ul. Piechurów: cała; ul. Pomiechowska: cała; ul. Snopowa: cała; ul. Sumaków: cała; ul. Wapienna: cała; ul. Węglarska: cała

509 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer, ul. Błękitna 32, 04-648 Warszawa Stały tak ul. Białoborska: cała; ul. Błękitna: strona nieparzysta od nr 29 do nr 111, strona parzysta od nr 32 do nr 84; ul. Czytelnicza: strona nieparzysta od nr 5 do nr 7A, strona parzysta od nr 6 do nr 8A; ul. Dzielnicowa: cała; ul. 27 Grudnia: cała; ul. Floriana: cała; ul. Gospodarcza: cała; ul. S. Krupki: cała; ul. Leśniczówka: cała; ul. Nagietkowa: cała; ul. Plażowa: cała; ul. Płowiecka: strona parzysta od nr 40 do nr 92; ul. Rabatowa: cała; ul. Rdestowa: cała; ul. Rubinowa: cała; ul. Solidna: cała; ul. Spółdzielcza: cała; ul. Stylowa: cała; ul. Szparagowa: cała; ul. Trakt Lubelski: strona nieparzysta od nr 385 do nr 403, strona parzysta od nr 390 do nr 416; ul. Wichrowa: cała; ul. Widoczna: strona nieparzysta od nr 61 do nr 105; ul. Wodzisławska: cała

510 Szkoła Podstawowa Nr 86 wejście od ul. Wichrowej, ul. Koryncka 33, 04-686 Warszawa Stały tak ul. Antenowa: cała; ul. Błękitna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, strona parzysta od nr 16 do nr 28a; ul. L. Buczkowskiego: cała; ul. Ciesielska: cała; ul. Czytelnicza: strona nieparzysta nr 11, strona parzysta od nr 16 do nr 18a; ul. Floksów: cała; ul. Gardenii: cała; ul. Hajnowska: cała; ul. Jabłeczna: cała; ul. Klimontowska: strona nieparzysta od nr 35 do nr 107, strona parzysta od nr 20 do nr 96; ul. Koryncka: cała; ul. Lucerny : strona nieparzysta od nr 31 do nr 123A; ul. Łyszkowicka: cała; ul. Palmowa: cała; ul. Pielęgniarek: cała; ul. Sadulska: cała; ul. Sikorska: cała; ul. Szalejowa: cała; ul. Urocza: cała; ul. Widoczna: strona parzysta nr 2, strona nieparzysta od nr 3 do nr 59; ul. Wierchów: cała; ul. Władysława IV: cała; ul. L. Wyczółkowskiego: cała; ul. Wylotowa: cała; ul. Zakładowa: cała; ul. Zastowska: cała

511 Wawerskie Centrum Kultury Filia "Zastów", ul. Lucerny 13, 04-687 Warszawa Stały tak ul. Darniowa: cała; ul. Dychowska: cała; ul. Kadetów: strona parzysta od nr 60 do nr 66B, strona nieparzysta nr 59 ; ul. Klimontowska: strona parzysta nr 6 do nr 16a: strona nieparzysta od nr 7 do nr 25; ul. Kobryńska: cała; ul. Lucerny : nr nieparzyste od n r 1 do nr 23; ul. F. Marciniaka: cała; ul. S. Miłkowskiego: cała; ul. W. Skalmowskiego: cała; ul. Spadowa: cała; ul. Trakt Lubelski: strona nieparzysta od nr 241 do nr 271g, od nr 273 do nr 277k; od nr 283 do nr 383, strona parzysta od nr 282 do nr 384; ul. Ułanów Krechowieckich: cała; ul. Wąbrzeska: cała; ul. Wjazdowa: cała

512 Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa Stały tak ul. Epokowa: cała; ul. Kwiatów Polskich: cała; ul. Lebiodowa: cała; ul. Ligustrowa: cała; ul. Masłowiecka: cała; ul. Motylkowa: cała; ul. Morawska: cała; ul. Panoramy: cała; ul. Peonii: cała; ul. Pod Brzozami : cała; ul. Południowa: cała; ul. Pokrzywowa: cała; ul. Sporyszowa: cała; Trakt Lubelski: strona parzysta od nr 148 do nr 278, strona nieparzysta od nr 153 do nr 239T; ul. Wawrzynowa : cała; ul. Wiekowa: cała; cała; ul. Zwoleńska: strona parzysta od nr 2 do nr 86, strona nieparzysta od nr 3 do nr 81T;

513 Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa Stały tak ul. Berberysowa: cała; ul. Bronowska: cała; ul. Chodzieska: cała; ul. Cylichowska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 51A, strona parzysta od nr 6 do nr 44; ul. Jeziorowa: cała; ul. Kaszmirowa: cała; ul. Kombajnistów: cała; ul. Kuligowska: cała; ul. Przygodna: cała; ul. Szafanów: cała; ul. Wał Miedzeszyński: strona parzysta od nr 384 do nr 456; ul. Wiązana: cała; ul. Widłaków: cała; ul. Wodników: cała; ul. Zabłudowska: cała; ul. Zerzeńska:

514 Młodzieżowy Ośodek Socjoterapii "Dom Na Trakcie", ul. Trakt Lubelski 40, 04-870 Warszawa Stały nie ul. Borków; cała; ul. Borowiecka: od nr 1 do nr 67 i od 73 do nr 85L; ul. Cyklamenów: cała; ul. Dymkowska: cała; ul. Droga Golfowa: cała; ul. Fiołków: cała; ul. Gawronia: cała; ul. Heliotropów: cała; ul. Odrębna: cała; ul. Pierwiosnków: cała; ul. Promykowa: cała; ul. Przyjacielska: cała; ul. Romantyczna: cała; ul. Ruty: cała; ul. Rychnowska: cała; ul. Scalona: cała; ul. Skalnicowa: cała; ul. Śnieguliczki: cała; ul. Trakt Lubelski: strona parzysta od nr 1 do nr 137, strona parzysta od nr 2 do nr 84 i od 96 do nr 146; ul. Wał Miedzeszyński: strona nieparzysta od nr 229 do nr 273, strona parzysta od nr 218 do nr 326; ul. Wędkarska: cała; ul. Zawilców: cała; ul. W. Wojtyszki: cała

515 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom na Trakcie”, ul. Trakt Lubelski 40, 04-870 Warszawa Stały nie ul. Arkadii: cała; ul. Bielika: cała; ul. Bysławska: nr nieparzyste od nr 1 do 31A; ul. Celulozy: cała; ul. Czarnuszki: cała; ul. Dąbrowa: cała; ul. Dzięcioła: cała; ul. Kminkowa: cała; ul. Kosaćcowa: cała; ul. Kwiatowa Polana: cała; ul. Mrągowska: cała; ul. Myszołowa: cała; ul. Nasza: cała; ul. Ogórkowa: cała; ul. Ostróźki: cała; ul. Pelargonii: cała; ul. Podbiałowa: cała; ul. Połaniecka: cała: ul. Przewodowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 49B, strona parzysta od nr 8 do nr 44L: ul. Rosiczki: cała; ul. Rozchodnikowa: cała; Strzygłowska: cała; ul. Uszatki: cała; ul. Wał Miedzeszyński : strona nieparzysta od nr 83 do nr 227, strona parzysta od nr 66 do nr 216: ul. Zagrodowa: cała, ul. Zatrzebie: cała; ul. Zielona Łąka: cała

516 Szkoła Podstawowa nr 218, ul. Kajki 80/82, 04-621 Warszawa Stały nie ul. Bosmańska: cała; ul. B. Czecha: strona parzysta od nr 4 do 104; ul. B. Hertza: cała; ul. Homera: cała; ul. M. Kajki: strona nieparzysta od nr 37 do nr 111, strona parzysta od nr 60 do nr 106a; ul. Krawiecka: cała; ul. Marysińska: cała; ul. Odrodzenia: cała; IPoprzeczna : cała; II Poprzeczna: cała; III Poprzeczna: cała; ul. IV Poprzeczna: cała; ul. V Poprzeczna: cała; ul. VIII Poprzeczna : strona nieparzysta od nr 1 do nr 13; ul. Przelot: cała; ul. Rzeźbiarska: strona nieparzysta od nr 41 do nr 93, strona parzysta od nr 44 do nr 90; ul. Sejmikowa: cała; ul. Stradomska: cała; ul. Szoferska: cała; ul. Trawiasta: cała; ul. Tulipanowa: cała; ul. Ukośna: cała; ul. Wydawnicza: cała; ul. Wygodna: cała; ul. Zalipie: cała; ul. Żuławska: cała

517 XXVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Alpejska 16, 04-628 Warszawa Stały tak ul. Alpejska: cała; ul. T. Axentowicza: cała; ul. M. Kajki: strona nieparzysta od nr 3 do nr 35, strona parzysta od nr 6 do nr 56; ul. Kosynierów: cała; ul. Romana Pazińskiego: cała; ul. Nawigatorów: cała; ul. Niemodlińska: strona nieparzysta od nr 25 do nr 67, strona parzysta od nr 30 do nr 60; ul. Odsieczy Wiednia: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 256 do nr 264; ul. Podstawowa: cała; ul. VI Poprzeczna: cała; ul. VII Poprzeczna: cała; ul. VIII Poprzeczna: strona parzysta od nr 2 do nr 10a; ul. IX Poprzeczna: cała; ul. X Poprzeczna: cała; ul. XI Poprzeczna: cała; ul. XII Poprzeczna: cała; ul. M. Pożaryskiego: strona nieparzysta od nr 49 do nr 73, strona parzysta od nr 52 do nr 70; ul. Rzeźbiarska: strona parzysta od nr 2 do nr 38/40, strona nieparzysta od nr 1P, od nr 3 do nr 39; ul. K. Szpotańskiego: cała; ul. H. Wierzchowskiego: cała; ul. Zambrowska: cała; ul. Zorzy: cała; ul. Zgorzelecka: cała

518 Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 92, ul. Patriotów 347, 04-760 Warszawa Stały nie ul. Arktyczna: cała; ul. Biegunowa: cała; ul. Brzoskwiniowa: cała; ul. Cylichowska; strona parzysta od nr 48 do nr 90, strona nieparzysta od nr 53 do nr 95; ul. Gruszy: cała; ul. Jeżynowa: cała; ul. Kartonowa: cała; ul. Łańcucka: cała; ul. Modrzykowa: cała; ul. Mrówcza: strona parzysta od nr 86 do nr 208, strona nieparzysta od nr 107 do nr 203a; ul. Niebieska: cała; ul. Odeska: cała; ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 277 do nr 325; ul. Polarna: cała; ul. Pomarańczowa: cała; ul. Północna: cała; ul. Radomszczańska: cała; ul. Rogatkowa: cała; ul. Skandynawska: cała; ul. Tadżycka: cała; ul. Włodzicka: cała; ul. Wójcicka: cała; ul. Zwoleńska: strona nieparzysta od nr 89 do nr 137, strona parzysta od nr 90 do nr 136; ul. Źródlana: cała; ul. Żonkilowa: cała

519 Szkoła Podstawowa nr 138, ul. M. Pożaryskiego 2, 04-703 Warszawa Stały nie ul. Celofanowa: cała; ul. Czatów: cała; ul. Daliowa: cała; ul. Dworcowa: cała; ul. Fuksji: cała; ul. Hafciarska: cała; ul. Jaskrów: cała; ul. Kaczy Dół: cała; ul. Kolarska: cała; ul. Konopna: cała; ul. Kożuchowska: cała; ul. Krupnicza: cała; ul. Maciejowicka: cała; ul. Marecka: cała; ul. Michalińska: cała ul. Mniszka: cała; ul. Niemodlińska: strona parzysta od nr 4 do nr 12; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 216 do nr 246A: ul. Pilawska: cała; ul. M. Pożaryskiego: strona nieparzysta od nr 1 do 47, strona parzysta od nr 2 do nr 46; ul. Rosnąca: cała; ul. Skowronkowa: cała; ul. Smogulecka: cała; ul. Świebodzińska: cała; ul. Żegańska: cała

520 Szkoła Podstawowa nr 138, ul. M. Pożaryskiego 2, 04-703 Warszawa Stały nie ul. Barwinkowa: cała; ul. Bielszowicka: cała; ul. Bławatków: cała; Bylicowa: cała; Bursztynowa: cała; ul. Celestynowska: cała; ul. Czarnołęcka: cała; ul. Czeladnicza: cała; ul. Dzidka Warszawiaka: cała; ul. al. Dzieci Polskich: cała; ul. Dzięcieliny: cała; ul. Dzięgielowa: cała; ul. Jelenia: cała; ul. Jemiołowa: cała: ul. Kociszewskich: cała; ul. J. Kossakowskiego: cała; ul. Mchów: cała; ul. Obiegowa: cała; ul. Ostów: cała; ul. Paprociowa: cała; ul. Perzowa: cała; ul. Piołunowa: cała; ul. Porostowa: cała; ul. Przedwiośnie: 1, 3; ul. Smardzewska: cała; ul. Ślazowa: cała; ul. Trzykrotki: cała; ul. Turkusowa: cała; ul. Turniejowa: cała; ul. Wisienki: cała; ul. Wodyńska: cała; ul. Życzyńska: cała

521 Szkoła Podstawowa Nr 204, ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa Stały tak ul. Bajkowa: cała; ul. Borkowska: cała; ul. Borowiecka: 105 do nr 107; ul. Draceny: cała; ul. Geranii: cała; ul. Glicynii: cała; ul. Hortensji: cała; ul: Januszewska: cała; ul. Jaszczurcza: cała; ul. Juhasów: cała; ul. Junaków: cała; ul. Klimatyczna: cała; ul. K. Króla: cała; ul. Lawendowa: cała; ul. Lewkonii: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45; ul. Lubiana: cała; ul. Łosicka: cała; ul. Malwowa: cała; ul. Montażowa: cała; ul. Mozaikowa: strona nieparzysta od nr 117 do nr 187, strona parzysta nr 122; ul. Mrówcza: strona nieprzysta od nr 1 do nr 105a, strona parzysta od nr 24 do nr 84; ul. Niezapominajki : cała; ul. Panny Wodnej: strona nieparzysta od nr 1 do nr 47, strona parzysta nr 6 ; ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 227 do nr 269; ul. Pomologiczna : cała; ul. Powojowa: cała; ul. Prymulki: cała; cała; ul. Sielankowa : cała; ul. Skwierzyńska: cała; ul. Ślimaka: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11, strona parzysta od nr 4 do nr 20a; ul. Słotna: cała; ul. Ulanowska: cała; ul. Wielostronna: cała; ul. Wspomnień: cała; ul. Zagajnikowa: cała ul. Zasadowa: strona parzysta od nr 2 do nr 48D, strona nieparzysta od nr 1 do nr 35; ul. Zegrzyńska: cała; ul. Żelechowska: cała

522 Szkoła Podstawowa Nr 140, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa Stały tak ul. Artystyczna: cała; ul. Astry: cała; ul. Bachusa: cała; ul. Cementowa: cała; ul. Cygańska: cała; ul. Czołgistów: cała; ul. Fromborska: cała; ul. Izbicka: strona nieparzysta od nr 75 do nr 101A, nr 104; ul. Janosika: cała; ul. Kameliowa: cała; ul. Koprowa: cała; ul. Krasnoludków: cała; ul. Kwitnącej Akacji: cała; ul. Liścienia: cała; ul. Marty: cała; ul. Podmokła: cała; ul. Powiatowa: cała; ul. Prabucka: cała; ul. Przyleśna: cała; ul. Rawicka: cała; ul. Smogorska: cała; ul. Snycerska: cała; ul. Szczytowa: cała; ul. Szczytnowska: cała; ul. Trakt Napoleoński: cała; ul. Wilgi: strona parzysta od nr 64 do nr 66, strona nieparzysta od nr 69 do nr 83b; ul. Wolęcińska: strona parzysta od nr 58 do nr 106B, strona nieparzysta nr 103; ul. Żarecka: cała

523 Szkoła Podstawowa nr 140, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa Stały tak ul. Burzliwa: cała; ul. Ezopa: cała; ul. Gierdawska: cała; ul. Izbicka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 63/65; ul. Gręplarska: cała; ul. Izerska: cała; ul. Jontka: cała; ul. Limby: cała; ul. Lipkowska: cała; ul. Łabędzia: cała; ul. Olchy: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9, strona parzysta od nr 2 do nr 6; ul. A. Orłowskiego: cała; ul. J. Osterwy: cała; ul. Otawska: cała; ul. Pajęcza: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 176 do nr 194B; ul. Planetowa: cała; ul. Przesiecka: cała; ul. Radłowska: cała; ul. Serdeczna: cała; ul. Sobierajska: cała; ul. Szreniawska: cała; ul. Warsztatowa: cała; ul. Wilgi: strona nieparzysta od nr 1 do nr 51, strona parzysta od nr 6 do nr 62; ul. Wisełki: cała; ul. Wolęcińska: strona parzysta od nr 4 do nr 54a; ul. Zbójnogórska: cała; ul. Zimowa: cała.

524 Prywatna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, ul. Patriotów 148, 04-840 Warszawa Stały tak ul. Aleksandrowska: nr nieparzyste od nr 1 do nr 13; ul. Będzińska: cała; ul. Chylicka: cała; ul. Drwali: cała; ul. Frezji: cała; ul. Garncarska: strona parzysta od nr 32 do nr 66, strona nieparzysta od nr 31 do nr 67; ul. Godlewska: cała; ul. Godziszowska: cała; ul. Halki: cała; ul. Herbaciana: cała; ul. Hufcowa: cała; ul. Izbicka: strona parzysta od nr 4 do nr 88, 104; ul. Jagody: cała; ul. Kąkolowa: strona parzysta od nr 42A do nr 76, strona nieparzysta od nr 47 do nr 83; ul. Kocka: cała; ul. Koszęcińska: cała; ul. Kruszwicka: cała; ul. Młodzieży : strona nieparzysta od 1do nr 5: ul. Morąska: cała; ul. Mozaikowa: strona parzysta nr 140; ul. S. Orzechowskiego: cała; ul. Panny Wodnej: strona parzysta od nr 16 do nr 50a; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 132 do nr 166/168, strona nieparzysta od nr 167 do nr 213; ul. Pleciona: cała; ul. Przodowników: cała; ul. Radłowa: nr nieparzyste od nr 13A do nr 25; nr parzyste od nr 20 do nr 32 ; ul. T. Regera: cała; ul. Rozkoszna: cała; ul. Rozszerzona: cała; ul. Rusałki: nr nieparzyste ; od nr 1 do nr 33; ul. Strzegomska: cała; ul. Strzelińska: cała; ul. Sztygarów: nr nieparzyste od nr 1 do nr 21; strona parzysta od nr 2 do nr 18; ul. Ślimaka: strona parzysta od nr 22 do nr 50, strona nieparzysta od nr 15 do nr 41; ul. Śródborowska: cała; ul. Tokarska: cała; ul. Tomaszowska: cała; ul. Wągrowiecka: cała; ul. Wielowiejska: cała; ul. Wysokomazowiecka: cała; ul. Zasobna: cała; ul. Żeglarska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11; ul. Żwanowiecka: strona nieparzysta od nr 93 do nr 123, strona parzysta od nr 100 do nr 130.

525 XXV Liceum Ogólnokształcące, ul. Halna 20, 04-961 Warszawa Stały nie ul. Brodnicka: cała; ul. Ciekawa: cała; ul. Ciepielowska : cała; ul. Deptak: cała; ul. Derkaczy: strona parzysta od nr 68 do nr 80, strona nieparzysta od nr 71 do nr 85a; ul. Garncarska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 23a; strona parzysta od nr 2 do nr 16A; ul. Halna: cała; ul. Iglasta: cała; ul. Jagienki; cała; cała; ul. Jałowcowa: cała; ul. Lewkonii strona parzysta od nr 2 do nr 58; ul. Lubuska: cała; ul. Macierzanki: cała; ul. Majerankowa: cała; ul. Malczycka: cała; ul. Małowiejska: strona nieparzysta od nr 19 do nr 63; ul. Mozaikowa: strona parzysta od nr 26 do nr 102, strona nieparzysta od nr 25 do nr 113; ul. Nadarzyńska: cała; ul. Nagłowicka: cała; ul. Nenufarów: cała; ul. Orchidei: cała; ul. Pasażerska: cała; ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 83 do nr 161; ul. Prasowa: cała; ul. Przewodowa: strona nieparzysta od nr 59 do nr 155, strona parzysta od nr 66 do nr 140a; ul. Przyjemna: cała; ul. Radoszycka: cała; ul. Rejowiecka: cała; ul. Rozmarynu: cała; ul. Rusałki : strona parzysta nr 10; ul. Solurska: cała; ul. Sulęcińska: cała; ul. Szachowa: cała; ul. Szafirowa: cała; ul. Tuberozy: cała; ul. Tawułkowa: strona parzysta od nr 12 do nr 18, strona nieparzysta od nr 21 do nr 29; ul. Wiesiołka: cała; ul. Włókiennicza: strona nieparzysta od nr 71 do nr 83, strona parzysta od nr 84 do nr 98; ul. Wzorzysta: cała; ul. Zasadowa: strona parzysta: od nr 50 do 62, strona nieparzysta: od nr 39 do nr 61; ul. Zespołowa: cała

526 Szkoła Podstawowa nr 216, ul. Wolna 36/38, 04-908 Warszawa Stały tak ul. Agrestowa: cała; ul. Arniki: strona parzysta od nr 2 do nr 18, strona nieparzysta nr 11; ul. S. Barcewicza: cała; ul. Bonisławska: cała; ul. Chryzantemy: cała; ul. Derwida: cała; ul. Drozdowa: cała; ul. Kąkolowa: strona nieparzysta od nr 3 do nr 45B, strona parzysta od nr 2 do nr 38a; ul. Lawinowa: cała; ul. Lokalna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, od nr 37 do nr 65b, strona parzysta od nr 32 do nr 98; ul. Młodzieży: strona parzysta; ul. Mszańska: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 82 do nr 120/122; ul. Popiołów: cała; ul. Radłowa : strona parzysta od nr 2 do nr 14N, strona nieparzysta od nr 3A do nr 5; ul. Sarny: cała; ul. Heleny Wolff : cała; ul. Średnia: cała; ul. Sztygarów strona parzysta od nr 40 do nr 52; ul. Truskolaska: cała; ul. Umowna: cała; ul. Wolna: strona nieparzysta od nr 29 do nr 33, strona parzysta nr 36/38; ul. Zabrzańska: cała; ul. Zagięta: cała; ul. Żołędziowa: cała; ul. Żeglarska strona parzysta od nr 8 do nr 16; ul. Żwanowiecka: strona nieparzysta od nr 11 do nr 71, strona parzysta od nr 12 do nr 92

527 Szkoła Podstawowa nr 216, ul. Wolna 36/38, 04-908 Warszawa Stały tak ul. Arniki: strona parzysta od nr 20 do nr 32; ul. Bambusowa: cała; ul. Bystrzycka: strona nieparzysta od nr 35 do nr 89a, strona parzysta od nr 38 do nr 92; ul. Dusznicka: cała; ul. Dziecięca: cała; ul. Filmowa: strona parzysta od nr 56 do nr 90, strona nieparzysta od nr 91 do nr 99; ul. M. Frenkla: cała; ul. Gruntowa: cała; ul. Hiacyntowa: cała; ul. Kędzierzyńska: cała; ul. Kłodzka: cała; ul. Kronikarska: cała; ul. Lokalna: strona parzysta od nr 8 do nr 26, strona nieparzysta od nr 21 do nr 31; ul. Margerytki: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 30 do nr 60d; ul. Techniczna: cała; ul. Walcownicza: cała; ul. Wolna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 15, strona parzysta od nr 2 do nr 30; ul. Wrzosowa: cała; ul. Zabawna: cała

528 Wawerskie Centrum Kultury Filia "Aleksandrów", ul. Samorządowa 10, 04-965 Warszawa Stały tak ul. A. Bardiniego: cała; ul. E. Bodo: cała; ul. Borówkowa: cała; ul. Borysławska: cała; ul. Choinkowa: cała; ul. Drohobycka: cała; ul. Falenicka: cała; ul. Izbicka: strona nieparzysta od nr 137 do nr 165, strona parzysta od nr 138 do nr 174; ul. Jasnoty: cała; ul. Jachtowa: cała; ul. Kalinowa: cała; ul. Kocia: cała; ul. Kowalika: cała; ul. Kwitnącej Wiśni: cała; ul. Latorośli: cała; ul. Napoleona Bonaparte: cała; ul. Niecodzienna: cała; ul. Od Lasu: cała; ul. Odmienna: cała; ul. Optymistów: cała; ul. Ostrogi: cała; ul. Piegży: cała; ul. Pliszki: cała; ul. Podkowy: strona parzysta od nr 80 do nr 178, strona nieparzysta od nr 87 do nr 189; ul. Polany; ul. Przełęczy: strona parzysta od nr 100 do nr 184, strona nieparzysta nr 119; ul. Sadowa: cała; ul. Samorządowa: cała; ul. Skrzypów: cała; ul. J. Smosarskiej: cała; ul. Stawowa: cała; ul. Ks. S. Szulczyka: cała; ul. A. Śląskiej: cała; ul. Telimeny: cała; ul. W Brzózkach: cała; ul. Wiązowska: cała; ul. Wierzby: cała; ul. Zagórzańska: cała; ul. Zapole: cała; ul. Złotej Jesieni: cała, ul. Żurawiny: cała

529 Hala Sportowa, ul. Poezji 5, 04-984 Warszawa Stały nie ul. Brzostowska: cała; ul. Bysławska: nr parzyste od nr 2 do nr 104; nr nieparzyste od nr 61 do nr 99A; ul. Derkaczy: strona nieparzysta od nr 1 do nr 69, strona parzysta od nr 2 do nr 62A; ul. Dmuchawcowa: cała; ul. S. Jachowicza: cała; ul. M. Kamieńskiego: cała; ul. Kosodrzewiny: cała; ul. Krokusów: cała; ul. Małowiejska: strona parzysta od nr 22 do nr 52; ul. Michalinki: cała; ul. Młoda: cała; ul. Mozaikowa: strona parzysta od nr 16 do nr 18, strona nieparzysta od nr 5 do nr 23H; ul. Nad Wisłą: cała; ul. Olecka: cała; ul. Owocowa: cała; ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 1/3 do nr 81; ul. Początkowa: cała; ul. Poematu: cała; ul. Przedmiejska: cała; ul. Wiślanych Pól: ul. Ziarnista: cała; ul. Żakowska: cała

530 Hala Sportowa, ul. Poezji 5, 04-984 Warszawa Stały tak ul. Liliowa: cała; ul. Poezji : cała: ul. Popradzka: cała: ul. Porębska : cała; ul. Przylaszczkowa : cała; ul. Rafałowska: cała; ul. Ratyniecka: cała; ul. Regionalna : cała; ul. Retmańska: cała; ul. Starczewska: cała; ul. Sztumska: cała; ul. Szymbarska: cała; ul. Śpiewna: cała; ul. Tawułkowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 9, strona parzysta od nr 2 do nr 10B ul. Trzebnicka: cała; ul. Wał Miedzeszyński strona parzysta od nr 2 do nr 64, strona nieparzysta od nr 17 do nr 75; ul. Werbeny: cała; ul. Wiślanego Nurtu : cała; Włókiennicza: strona parzysta od nr 2 do nr 82, strona nieparzysta od nr 3 do nr 69; ul. Zapomniana: cała; Żywokostowa: cała

531 Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa Stały nie ul. Bartoszycka: cała; ul. Biernacka: cała; ul. A. Brucknera: cała; ul. Bystrzycka: strona parzysta od nr 2/4 do nr 34b, strona nieparzysta od nr 17 do nr 33; ul. Centurii: cała; ul. Chełchowska: cała; ul. Chorzelska: cała; ul. Czekanowska: cała; ul. Czerwonego Kapturka: cała; ul. Dulczyńska: cała; ul. Filmowa: strona parzysta od nr 2 do nr 54, strona nieparzysta od nr 7 do nr 61/63; ul. Frysztacka: cała; ul. Gorajska: cała; ul. Haczowska: cała; ul. Kąsek: cała; ul. Kisielicka: cała; ul. Kudowska: cała; ul. Międzyrzecka: cała; ul. Mimozy: cała; ul. Nachyłkowa: cała; ul. Narcyzowa: cała; ul. Ochocza: cała; ul. Oliwkowa: cała; ul. Parterowa: cała; ul. Patriotów: strona parzysta od nr 2 do nr 28d; ul. Petunii; cała; ul. Pińczowska: cała; ul. Podjazd; cała; ul. Podkowy: strona nieparzysta od nr 3 do nr 85, strona parzysta od nr 6 do nr 48A; ul. Przełęczy: strona parzysta od nr 14 do nr 46, strona nieparzysta od nr 19 do nr 91; ul. Ratoszyńska: cała; ul. Ropczycka: cała; ul. Rościszewska: cała; ul. Rożek: cała; ul. Rusinowska: cała; ul. Rzeczycka: cała; ul. Sieniawska: cała; ul. Stargardzka: cała; ul. Stawiszyńska: cała; ul. Świtezianki: cała; ul. Tamaryszków: cała; ul. Tasznikowa: cała; ul. Tyszowiecka: cała; ul. Trocinowa: cała; ul. Wakacyjna: cała; ul. Wasilkowska: cała; ul. Wyszatycka: cała; ul. Zagorzycka: cała; ul. Żmigrodzka: cała; ul. Żnińska: cała

1135 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Alpejska 42, 04-628 Warszawa Zakład leczniczy nie Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego