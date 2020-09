Władze Warszawy przedstawiły dziś plan związany awaryjnym rurociągiem na ścieki, który zostanie położony na moście pontonowym, nieopodal Mostu Północnego. Tak jak przed rokiem - po kolejnej awarii kolektora most pontonowy na Wiśle zbuduje wojsko. Resort obrony narodowej zapowiedział, że będzie on gotowy w trzy dni od rozpoczęcia prac.

Wiceprezydent Soszyński zaznaczył, że armia jest niezawodna i deklaruje, że trzy dni to wystarczający czas, żeby zestawić most. - Natomiast proszę pamiętać, że most to jest tylko część całej infrastruktury. Musimy na tym moście położyć kolektory, muszą one być wpięte po obu brzegach w cały system – dodał wiceprezydent Warszawy.

Most pontonowy i awaryjny rurociąg gotowe w maks 5 tygodni

Wyjaśnił, że całość, most i gotowy kolektor na nim, będą gotowe w maksymalnie pięć tygodni. Wtedy ścieki przestaną spływać do Wisły.

Zakładamy, że całość powinna zmieścić się w czterech do pięciu tygodni, choć będziemy starali się oczywiście zrobić to szybciej

– powiedział Soszyński.

Zaznaczył, że instalowanie rurociągu nie będzie wyścigiem z czasem, z uwagi na precyzję wykonania. „Wojskowych poprosimy o stawianie mostu w takim terminie, aby nie stał on pusty, bo to nie ma sensu, to jest kwestia angażowania i ludzi, i pieniędzy”.

Dopytywany o koszty, zarówno budowy mostu pontonowego z awaryjnym rurociągiem, jak i generalnej naprawy przesyłu pod Wisła, odparł, że z uwagi na rozmowy z wykonawcami nie może dziś mówić o konkretnych kwotach. Wspomniał jednak, że mowa o dziesiątkach milionów złotych.

MPWiK: Woda w Warszawie nie jest skażona

Jak powiedziała Tomusiak, MPWiK wszczęło kampanię informacyjną. "Po sieci krążą nieprawdziwe informacje dotyczące tego, że woda dla Warszawy jest rzekomo skażona, a to nieprawda - podkreśliła.

Zrzut ścieków jest 10 km poniżej naszych ujęć, więc nie ma możliwości, że woda, z której korzystają warszawiacy jest skażona

- powiedziała dziś Renata Tomusiak, prezes MPWiK w Warszawie.

