- Marsz Niepodległości odbędzie się i będzie miał charakter państwowy – poinformowali na konferencji w Sejmie posłowie PiS Ryszard Terlecki i Anita Czerwińska. O wyniesieniu wydarzenia do rangi państwowej zdecydował szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Marsz Niepodległości 2021 pozostawał w ostatnich dniach i tygodniach przedmiotem sądowych batalii. Jeszcze według stanu na poniedziałek, marsz, który chciały zorganizować w Warszawie środowiska narodowe skupione wokół Roberta Bąkiewicza, nie uzyskał wymaganej zgody, jak również nie został uznany za wydarzenie cykliczne.

Z odsieczą dla narodowców po wyrokach sądów zakazujących marszu (najpierw sądu okręgowego, następnie apelacyjnego) przybył prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Marsz Niepodległości odbędzie się. "Będzie miał charakter państwowy"

Prezydent Warszawy stwierdził w TVN24, że prokuratura "stoi na straży chuliganów, którzy przed rokiem niszczyli stolicę". Przypomnijmy, doszło do zadymy pod sklepem Empik, spłonęło też jedno z mieszkań na trasie MN, do którego wrzucono racę.

We wtorek 9 listopada zapytani o kwestię MN politycy PiS odpowiedzieli, że marsz odbędzie się. – Przed chwilą zostało ogłoszone. Marsz Niepodległości odbędzie się i będzie miał charakter państwowy – poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Prezes urzędu ds. kombatantów: Nadałem uroczystości status formalny

Decyzję o uznaniu MN za uroczystość o charakterze państwowym podjął we wtorek szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. - W obliczu niezrozumiałej decyzji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego odmawiającej legalności Marszowi Niepodległości podjąłem decyzję, aby nadać uroczystości status formalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach - poinformował we wtorek Jan Józef Kasprzyk.

W komunikacie przesłanym PAP Kasprzyk zwrócił uwagę, że "każdy, kto Polsce dobrze życzy, pragnie, aby obchody Narodowego Święta Niepodległości przebiegały w sposób godny, spokojny i bezpieczny".

Szef UdSKiOR dodał, że "uroczystość rozpocznie się zgodnie z pierwotną wolą społecznych organizatorów wydarzenia o godz. 13 na rondzie Romana Dmowskiego". "Następnie uczestnicy Marszu Niepodległości przejdą tradycyjną trasą. Natomiast w Parku Skaryszewskim delegacje złożą kwiaty pod popiersiem jednego z ojców naszej Niepodległości Ignacego Jana Paderewskiego. W uroczystości złożenia kwiatów weźmie udział wojskowa asysta honorowa. Bezpieczeństwo uczestnikom obchodów zapewni Policja i Żandarmeria Wojskowa" - zakomunikował szef urzędu ds. kombatantów.

RadioZET.pl