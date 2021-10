Marsz Niepodległości w 2020 r. odbył się w formie manifestacji, choć władze nie wydały zgody na przemarsz środowisk skrajnie prawicowych w szczycie zakażeń koronawirusem. Podczas pochodu Alejami Jerozolimskimi uczestnicy marszu starli się z policją. Funkcjonariusze zostali zaatakowani m.in. przy kamienicy na rogu ul. Nowy Świat, obok salonu sieci Empik.

Na zdjęciach ze starć widać, jak agresywni uczestnicy marszu rzucali w stronę policji race i petardy m.in. pod szyldem Empik. Internauci prześmiewczo nazywali te wydarzenia "bitwą o Empik", a fotografie z ubiegłorocznego marszu w kampanii marketingowej wykorzystała nawet sieć salonów z książkami. Jak podała w poniedziałek "Gazeta Wyborcza", zniszczenia po starciach z policją nadal są widoczne przy kamienicy w centrum stolicy.

"Bitwa o Empik". Zniszczenia wciąż są widoczne

Schodki, które prowadzą do ściany kamienicy i witryn sklepowych, są skruszałe. Mogą one zostać wykorzystane przez uczestników marszu narodowców w tym roku do atakowania policjantów. "W rękę biorę luźno leżące kawałki betonu wielkości połowy cegły. Odkładam spokojnie na miejsce, ale nie ma pewności, że to samo zrobią z nimi uczestnicy marszu 11 listopada" - napisał autor tekstu w "GW".

Socrealistyczna kamienica została zbudowana w latach 1949-50 i znajdował się w jeden z pierwszych salonów Międzynarodowych Klubów Prasy i Książki (po upadku PRL przemianowane na sieć Empik). Stołeczny ratusz wskazuje, że kamienica jest w rękach Skarbu Państwa. Z kolei wojewoda mazowiecki odbija piłeczkę i odpowiada, że administrowanie budynkiem należy do prezydenta Warszawy, a ten od lat nie zleca renowacji kamienicy.

"Wyborcza" poinformowała, że władze Warszawy zaplanowały przygotowanie projektu renowacji i kosztorysu prac, obejmujących odnowienie elewacji i okolic budynku. Najbliższy Marsz Niepodległości zaplanowano na 11 listopada pod hasłem „Niepodległość nie na sprzedaż”. Trasa pochodu ma przebiegać podobnie, jak w poprzednich latach, czyli od ronda Dmowskiego, przez Al. Jerozolimskie i Most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza