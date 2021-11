Marsz Niepodległości zakłócą ławki, kosze i stojaki na rowery? "Potencjalne zagrożenia"

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu uprzątnięcie do jutra materiałów budowlanych, a także ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery od Ronda Dmowskiego do Ronda Waszyngtona - dowiedział się dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski.

To polecenie dotyczy trasy Marszu Niepodległości, a wydane zostało na podstawie ustawy z 2009 roku. W piśmie skierowanym do warszawskiego ratusza, wojewoda napisał: "[...] wobec braku konkretnych działań ze strony Urzędu m.st. Warszawy w zakresie uprzątnięcia przedmiotów, mogących stanowić potencjalne zagrożenia dla uczestniczących w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, wydanie przedmiotowego polecenia Prezydentowi m.st. Warszawy na podstawie art. 25 ust. z dnia 23 stycznia 2009 r. należy uznać za uzasadnione".

Wojewoda Mazowiecki uzasadnił w piśmie wysłanym do stołecznego ratusza, że w poniedziałek zlecił przeprowadzenie lustracji trasy przemarszu i okazało się, że w centrum stolicy trwają prace, a na ulicach nadal znajdują się materiały budowlane.

Konstanty Radziwiłł dodał, że zdaniem policji pozostawienie tych materiałów może doprowadzić do konfrontacji między uczestnikami odmiennych manifestacji. Wojewoda polecił więc posprzątać nie tylko okolice ronda Dmowskiego, ale całą trasę aż do ronda Waszyngtona. I nie tylko z kostek brukowych, ale także z ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Stołeczny ratusz po pierwszym apelu Wojewody odpowiedział, że centrum Warszawy posprząta z materiałów budowlanych. Jeszcze we wtorek trwały wizje lokalne w tej sprawie z policją.

Marsz Niepodległości, który ma odbyć się 11 listopada w Warszawie będzie miał charakter państwowy. Zostanie zorganizowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jako zgromadzenie państwowe nie podlega przepisom o zgromadzeniach.

RadioZET.pl