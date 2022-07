Marsz Powstania Warszawskiego imprezą cykliczną? Sąd znów przyjrzy się sprawie

Decyzję przyznającą Marszowi Powstania Warszawskiego status imprezy cyklicznej do 2024 roku wydał wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Skargę prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego na to postanowienie Sąd Okręgowy odrzucił 21 lipca br., co skutkowało złożeniem apelacji przez ratusz.

Marsz Powstania Warszawskiego jako impreza cykliczna? Jest decyzja sądu

Warszawski urząd miejski motywował swoją apelację ustawą, która mówi, iż imprezę cykliczną organizuje ten sam organizator według ustalonego terminarza. Tymczasem Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości nie było organizatorem Marszu Powstania Warszawskiego ani rok temu, ani dwa lata temu.

- Do tej pory, jeśli chodzi o tę imprezę, za każdym razem wniosek o organizację składało inne stowarzyszenie bądź osoby fizyczne - mówi Radiu ZET Edyta Mydłowska z Urzędu m. st. Warszawy.

Jak dowiedziało się Radio ZET, Sąd Apelacyjny uwzględnił odwołanie stołecznego ratusza od decyzji przyznania Marszowi Powstania Warszawskiego statusu imprezy cyklicznej. Sąd Okręgowy będzie musiał jeszcze raz rozpatrzyć sprawę.

