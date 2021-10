Utrudnienia w kursowaniu metra. Usunięto już awarię na centralnym odcinku linii M1

W poniedziałek wieczorem występowały utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1. Metro nie kursowało na odcinku Politechnika – Wilanowska. Doszło do awarii w tunelu przed stacją Politechnika.

Metro nie kursuje na odcinku Politechnika-Wilanowska. Czy awaria jest poważna?

– Z przyczyn technicznych ruch pociągów linii metra M1 na odcinku Politechnika – Wilanowska został wstrzymany. Linia M1 kursuje w pętlach Kabaty – Wilanowska i Młociny – Politechnika – poinformował w poniedziałek wieczorem Warszawski Transport Publiczny. Anna Bartoń, rzeczniczka metra, wyjaśniła, że chodzi o awarię energetyczną w tunelu przed stacją Politechnika.

Jak podał "Super Express" najpierw doszło do awarii jednego ze składów. Pasażerowie musieli opuścić pociągi na centralnym odcinku, ponieważ przejazd był zablokowany do czasu odholowania zepsutego składu. Kilkanaście minut później doszło do kolejnej, poważniejszej awarii energetycznej. Bartoń przyznała, że sytuacja jest poważna.

Uruchomiono zastępczą linię autobusową kursującą na trasie Metro Politechnika – Waryńskiego – Batorego – al. Niepodległości – Puławska – Metro Wilanowska.

RadioZET.pl/PAP - Natalia Kamińska/"Super Express"