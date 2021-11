Metro zamyka kilkanaście stacji. W długi weekend duże utrudnienia w stolicy

Metro na pierwszej linii, od 11 listopada od godziny 21:00 do 14 listopada, będzie kursowało na trasie Dworzec Gdański-Młociny. Zostaną uruchomione zastępcze linie tramwajowe i autobusowe – poinformowało we wtorek Metro Warszawskie. Na odcinku między stacjami Kabaty a Dworzec Gdański zostaną przeprowadzone zaplanowane prace techniczne.

Mieszkańców Warszawy czekają duże utrudnienia komunikacyjne. Metro w długi weekend zamknie aż 14 stacji na pierwszej linii. Pociągi będą kursowały na trasie Dworzec Gdański-Młociny.

Powodem wyłączenia części stacji są prace techniczne – między stacjami Kabaty a Dworzec Gdański zmodernizowane zostaną urządzenia sterowania ruchem.

Metro zamyka 14 stacji na pierwszej linii. Do kiedy utrudnienia?

Oprócz zamknięcia linii pasażerowie muszą liczyć się z ograniczeniem częstotliwości kursowania pociągów. Ratusz poinformował, że w czwartek 11 listopada i niedzielę 14 listopada w metrze będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. Natomiast w piątek 12 listopada pociągi będą kurowały zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy, ale ze zwiększoną częstotliwością w godzinach szczytów komunikacyjnych. „W sobotę, 13 listopada pociągi będą jeździły według sobotniego rozkładu jazdy. W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę nie będzie kursów nocnych" – przekazał warszawski ratusz.

Komunikacja zastępcza będzie kursowała od piątku do niedzieli. ZTM uruchomi tramwajową linię uzupełniającą 71. Składy w godzinach szczytu będą podjeżdżały na przystanki co 4-5 minut. Przebieg trasy jest następujący: Metro Marymont – J. Słowackiego – pl. T.W. Wilsona – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – Puławska – Metro Wilanowska.

12 listopada zmieni się trasa tramwajów linii 14. Tramwaje pojadą z pętli Banacha – …. – Puławską, J.P Wornicza, Wołoską, Marynarską do pętli PKP Służewiec. Z kolei tramwaje linii 17 będą miały dodatkowe kursy na trasie Twardowska – PKP Służewiec. Składy linii 17 i 18 będą podjeżdżały częściej na przystanki w godzinach szczytu.

W sobotę i niedzielę ZTM zawiesi kursowanie linii 14. Z kolei składy linii 17 będą jeździły z większą częstotliwością do pętli Winnica. W zastępstwie metra uruchomione zostaną także autobusu ZM1 i Z-1, a autobusy linii 710, 724 i 742 pojadą wydłużoną trasą. Będą dojeżdżały do Metra Wilanowska, a nie do Kabat. Umożliwi to pasażerom przesiadkę w tramwaj linii 71.

Zamknięcie 14 stacji pierwszej linii zbiegnie się z wyłączeniem trzech stacji drugiej linii metra na Targówku i Pradze Północ. Utrudnienia na M2 potrwają od 6 do 13 listopada.

RadioZET.pl/Metro Warszawskie/TVN Warszawa