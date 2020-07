W pierwszej połowie 2020 roku 379 dziewczynek urodzonych w Warszawie otrzymało imię Zofia, a 434 chłopców – Jan. To znaczy, że utrzymał się trend z 2019 roku, kiedy imiona te również były najczęstszym wyborem rodziców.

Najpopularniejsze imiona w Warszawie w I połowie 2020 roku

Warszawski ratusz opublikował komunikat dotyczący najchętniej wybieranych imion w stolicy. Kolejny rok z rzędu warszawiacy postawili na imiona tradycyjne. Jak obok Jana i Zofii rodzice najczęściej nazywali swoje dzieci w pierwszej połowie 2020 roku?

W statystykach wśród imion męskich pojawiło się 405 Franciszków i 359 Antonich. Najmłodsi warszawiacy to także wielu chłopców o imionach Aleksander, Stanisław, Jakub, Adam, Leon, Mikołaj czy Szymon.

Jeśli nie Zofia, to... Wśród imion dla dziewczynek dużą popularnością cieszyła się również Hanna. Imię to nadano już 316 warszawiankom. W porównaniu do zeszłego roku prześcignęło ono w rankingu Julię, wybraną jak dotąd 308 razy, a także Zuzannę. W pierwszej dziesiątce żeńskich imion w minionym półroczu znalazły się ponadto Alicja, Maja, Helena, Maria, Oliwia i Pola.

Najrzadsze imiona w Warszawie w I połowie 2020 roku

Co ciekawe, jak zauważa ratusz, w tym roku jeszcze żadne z nadanych dzieciom imion nie zostało odrzucone przez urząd. To znaczy, że rodzice unikają imion kontrowersyjnych. "Warto pamiętać, że rodzice wybierają imię dla dziecka w formie oświadczenia, ale w określonych sytuacjach kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia" – wskazano w komunikacie prasowym magistratu.

Taka sytuacja występuje, gdy rodzic chce nadać dziecku więcej niż dwa imiona, lub gdy imię nie pozwala odróżnić płci dziecka. Imię nie może być również ośmieszające, nieprzyzwoite ani w formie zdrobniałej. Ustawa nie definiuje jednak, jakie imię jest ośmieszające lub nieprzyzwoite, więc każdorazowo decyduje o tym kierownik urzędu stanu cywilnego, uzasadniając odmowę.

Nie znaczy to, że w I połowie połowie 2020 roku w stolicy brakuje imion dziwnych, nietuzinkowych i ekstrawaganckich. Wielu rodziców miało odwagę nazwać swoje pociechy w sposób niekonwencjonalny.

I tak, wśród najmłodszych warszawiaków nie zabrakło takich imion jak: Gniewosz, Sylwester, Aldona, Miłka, Daniela, Hildegarda, Metody, Kasjusz, Bogumiła, Oktawia, Makary, Orlando, Florentyna, Hieronim, Dobrawa, Lubomir, Fryderyka, Amadeusz, Emiliana, Jarogniew, Anatolia, Cieszymir, Radzimir, Dobromiła, Cyryl, Witosław, Felicjan czy Teodora, ale także Edyta, Mariusz, Jolanta, Renata, Marzena czy Emilia.

RadioZET.pl/PAP/um.warszawa.pl