Konsul RP w Chorwacji nie żyje. "Ze smutkiem informujemy, że 2 września 2022 r. zmarła Pani Dagmara Luković, Konsul RP w Zagrzebiu" — poinformowała w mediach społecznościowych Ambasada RP w Chorwacji.

Zmarła konsul RP w Chorwacji. Pomagała poszkodowanym w wypadku autobusu

Zmarłą wspominał także polski ambasador w tym kraju. "2 września wieczorem w szpitalu w Zagrzebiu zmarła Dagmara Luković — Konsul RP. Dwa tygodnie temu jechaliśmy na lotnisko odwozić rannych z katastrofy autobusu" - napisał na Facebooku.

"Była zmęczona, ale lubiła swoją pracę, mimo że obecny sezon turystyczny jest bardzo trudny. Mówiła, że cieszy się na swój zaplanowany na drugą połowę września urlop. Cieszyła się z mającego się niebawem narodzić wnuka. Niedawno obroniła pracę doktorską. Mimo choroby miała plany na przyszłość" — czytamy na profilu dyplomaty.

Pochodząca ze Sławna Dagmara Luković wyjechała do Jugosławii zaraz po studiach. Tam poznała swojego męża. W Serbii Luković mieszkała ponad 25 lat.

W 2010 r. rozpoczęła pracę w polskiej ambasadzie w Belgradzie. W 2017 roku, po przeprowadzce do Chorwacji, została konsulem RP w Zagrzebiu.

Luković zaangażowała się w pomoc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji, do którego doszło 6 sierpnia. Przypomnijmy, autobus wiozący pielgrzymów do Medziugorie wypadł z jezdni i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, a 32 zostały ranne.

RadioZET.pl/Onet