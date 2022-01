Posypały się słone mandaty dla piratów drogowych. Rekordzista zapłaci 2,5 tys. zł

Mandaty po 1500, 2000, a nawet 2500 złotych za znaczące przekroczenie prędkości posypały się 1 stycznia w Warszawie – podała Komenda Stołeczna Policji. To skutek pierwszej ogromnej podwyżki w taryfikatorze mandatów od ćwierćwiecza.

Nowe mandaty, według zmienionego od 2022 roku taryfikatora, oznaczają dla kierowców-piratów drogowych znacznie droższe kary.

Policja w Warszawie poinformowała w Nowy Rok, że kilkanaście nowych mandatów zostało już wręczonych kierowcom, którzy znacząco przekroczyli prędkość w stolicy.

Nowe mandaty 2022. Słone kary wlepiane już w Nowy Rok

"Już po kilkanaście mandatów po 1500 zł i 2000 zł nałożyli policjanci warszawskiej grupy "SPEED". Rekordzista pędził Mostem Siekierkowskim blisko 160 km/h. Oznacza to mandat w wysokości 2500 zł i utratę prawa jazdy" – przekazała warszawska KSP 1 stycznia na Twitterze.

Przypomnijmy, w nocy 30 grudnia opublikowano nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. – Nowy taryfikator podnosi kary szczególnie dla kierowców popełniających najpoważniejsze wykroczenia na drodze - powiedział PAP kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Regulacja zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych, m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł.

Znacząco zmieniły się kwoty za wykroczenia. Przekraczanie prędkości będzie kosztowało znacznie więcej niż dotychczas. O ile przy jeździe o 10 km/h za szybko będzie to 50 zł, to przy przekroczeniu prędkości o ponad 30 km/h już 800 zł. Za ponad 51 km/h (policja zabiera wówczas prawo jazdy, przyp.) trzeba będzie zapłacić 1500 zł, a za przekroczenie o ponad 71 km/h już 2500 zł.

