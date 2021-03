Nowe obostrzenia wchodzą w życie od soboty, 20 marca. Polska zmaga się z trzecią falą koronawirusa, poziom wykrywanych dziennie zakażeń przekroczył 25 tysięcy. Decyzję o zaostrzeniu restrykcji, niemal do poziomu lockdownu, ogłosił w tym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski.

W związku z zaostrzeniem restrykcji policja zapowiedziała kontrolę ich przestrzegania. Komunikat w tej sprawie wydali już stołeczni mundurowi. "Patrząc się na sytuację w Warszawie, musimy mieć świadomość o ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas w walce z wirusem. Każdy kolejny dzień przynosi nowe rekordy" - powiedział PAP nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik KSP.

Nowe obostrzenia od soboty. Policja ostrzega: "Zero tolerancji"

Dlatego też już w weekend na ulicach Warszawy pojawią się liczne patrole. Pewne jest jednak, że wzmożonych kontroli możemy spodziewać się w całej Polsce. Mundurowi z KSP, jak podaje PAP, zapowiadają "zdecydowane reakcje na wykroczenia dotyczące obostrzeń". Sylwester Marczak zwrócił przy tym uwagę, że niestety zdarzają się interwencje, w których osoby ewidentnie lekceważą zagrożenie.

"Każdym lekceważeniem obostrzeń przyczyniamy się do wydłużania czasu pandemii. Zasada, którą będziemy się kierować, to zasada "Zero Tolerancji". Spotkać nas będzie można m.in. w miejscach gromadzenia się osób oraz środkach komunikacji publicznej i obiektach handlowych" – podkreślił Marczak. "Od początku działań KSP nałożyła ponad 30 tys. mandatów karnych za naruszanie obostrzeń" - przypomniał Marczak.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP