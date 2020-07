Otwock. W sobotę policjanci zostali wezwani do wypadku na ulicy Narutowicza. 20-latek kierujący alfą romeo stracił panowanie nad samochodem. Auto kilkukrotnie dachowało, uszkadzając m.in. jeden z domów. W tym czasie w budynku była 76-latka. Nie odniosła obrażeń.

Według wstępnych ustaleń policji przyczyną wypadku 20-latka z gminy Wiązowna było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Spowodowało to utratę panowania za kierownicą. 20-latek był trzeźwy. Zbadano go także analizatorem narkotykowym. Urządzenie nie wykazało, aby mężczyzna zażywał wcześniej środki odurzające.

Otwock. Samochód dachował i uderzył w dom

W wyniku zderzenia samochodem z budynkiem mieszkalnym zniszczone została ściana oraz okno. W tym czasie w domu przebywała kobieta. Nic jej się nie stało. Mężczyzna, który prowadził auto, był trzeźwy. Jednak okazało się, że jechał samochodem bez uprawnień oraz niedopuszczonym do ruchu.

Podczas kontroli okazało się, że kierowca nie ma uprawnień, a samochód od ponad roku nie ma ważnych badań technicznych. Drogowa „brawura” kosztowała tego młodego człowieka 1250 złotych, bo na tyle łącznie opiewały grzywny z trzech mandatów karnych

- przekazał Daniel Niezdropa z KPP w Otwocku.

fot. KPP w Otwocku

RadioZET.pl/KPP Niezdropa