Parada Równości 2022 w Warszawie ruszyła ok. godz. 14:30 spod Pałacu Kultury i Nauki. Trasa obejmuje również: ulicę Marszałkowską do Placu Konstytucji, dalej ul. Waryńskiego do stacji Metra Politechnika, Al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości i Al. Jana Pawła II. Marsz zakończy się na ulicy Świętokrzyskiej ok. godz. 17. Trasa przemarszu to ok 4 km.

W sieci pojawiły się materiały z wydarzenia pod Pałacem. Nagranie wideo opublikował na Twitterze m.in. reporter Radia ZET Daniel Wrzos:

Tegoroczna Parada, odbyła się w cieniu wojny w Ukrainie. Przez miasto przeszedł zarówno marsz polski, jak i ukraiński. Organizatorem tego drugiego była organizacja KyivPride. W tym roku przypada 10. rocznica pierwszego kijowskiego Marszu Równości. Dwa marsze to akt solidarności nie tylko z osobami LGBT+ Z Ukrainy, ale z wszystkimi Ukraińcami i Ukrainkami, których dotknęła rosyjska inwazja na ich ojczyznę.

Parada Równości 2022. Przez stolicę przejdą dwa marsze

Ukraińscy przedstawiciele środowisk LGBT+ sami przyznają, że Polska w sferze swobód obywatelskich i obyczajowych jest dużo bardziej zbliżona do Zachodu niż ich ojczyzna. - Osiągnęliście to, co my dopiero planujemy osiągnąć - mówiła w rozmowie ze stołeczną "Wyborczą" przewodniczący KyivPride Lenny Emson. Aktywistka zwróciła też uwagę, że warszawski marsz ma pięć kilometrów długości.

U nas to niewyobrażalne. Ostatnio pozwolono nam, żeby trasa miała kilometr. Policja argumentowała, że inaczej nie wystarczy im funkcjonariuszy do ochrony przed atakami Lenny Emson, szefowa KyivPride

W podobnym tonie wypowiedział się Ołeh Turiakow, mieszkający w Warszawie od trzech lat. - Pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła, była masa tęczowych flag w oknach. U nas w ten sposób ryzykujesz, że ktoś co najmniej wybije ci okno. [...] Wielu moich kolegów w Ukrainie zostało pobitych, tutaj nie mamy poczucia, że ktoś nas zaatakuje - przyznał działacz, który pracuje w fundacji Lambda jako koordynator pomocy osobom z Ukrainy.

Organizatorem Parady Równości jest Fundacja Wolontariat Równości. Jak poinformowano, patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rafał Trzaskowski, który pojawił się podczas manifestacji.

- Parada będzie niezwykła, bo pójdzie z nami Marsz Równości z Kijowa. Witamy naszych przyjaciół z Kijowa. [...] Będziemy mogli dać świadectwo, że olbrzymia większość Polek i Polaków ma otwarte głowy, którzy są tolerancji, europejscy - zapowiedział Trzaskowski do zgromadzonych tuż przed startem Parady.

Parada Równości 2022. Zmiany w organizacji ruchu

Parada Równości rozpoczęła się o godzinie 14 przed Pałacem Kultury i Nauki. Udział w niej wziął m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Uczestnicy przeszli ulicą Marszałkowską do Placu Konstytucji, dalej ul. Waryńskiego do stacji Metra Politechnika, Al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości i Al. Jana Pawła II. Marsz zakończył się około godziny 16.30 na ulicy Świętokrzyskiej.

Na czas Parady Równości policja czasowo zamykała ulice. Swoje trasy zmieniły też autobusy linii: 100, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 157, 158, 159, 160, 167, 171, 174, 175, 178, 200, 502, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525. Inaczej kursowały też tramwaje 4, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 33, 35, 36.

Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny przed godziną 17 przywrócony został ruch autobusowy i tramwajowy w ciągu Alei Jerozolimskich.

