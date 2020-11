Włamał się do banku. Chciał zmusić przypadkowego kierowcę do pomocy w ucieczce

Do włamania się do jednego z banków w Piasecznie doszło w środę 4 listopada we wczesnych godzinach porannych. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna podważył drzwi wejściowe, a następnie dostał się do środka.

Piaseczno. Włamanie do banku

Firmę ochroniarską zawiadomił system alarmowy, który załączony był w banku. "Jeden z jej pracowników, wewnątrz placówki bankowej zauważył mężczyznę, wówczas ten ponownie podważył drzwi wejściowe i zaczął uciekać. Po drodze próbował on jeszcze zmusić przypadkowego kierowcę, by go zabrał i natychmiast odjechał" - przekazał nadkom. Jarosław Sawicki z KPP w Piasecznie. Podejrzanemu mężczyźnie nie udało się tego uczynić. Został obezwładniony przez dwóch pracowników ochrony. Następnie przekazano go w ręce policji.

Podejrzanego osadzono w policyjnej celi. Funkcjonariusze ustalają jego tożsamość. Za popełniony przez niego czyn czeka go odpowiedzialność karna. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/KPP w Piasecznie