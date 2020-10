Do tragedii doszło w nocy z wtorku na środę, na ulicy Puławskiej w podwarszawskim Piasecznie. Z wiaduktu kolejowego obok hotelu Desilva spadł lub skoczył mężczyzna. O sprawie poinformował portal piasecznonews.pl.

Dramatyczny wypadek w podwarszawskim Piasecznie miał miejsce we wtorek około godziny 22.00. Z wiaduktu, znajdującego się an ulicy Puławskiej obok hotelu DeSilva, spadl lub skoczył mężczyzna - poinformował lokalny portal piasecznonews.pl. Chwilę później przejechał go samochód. W akcji na miejscu zdarzenia uczestniczyła policja, pogotowie oraz dwa zastępy straży pożarnej.

"Zabezpieczamy miejsce wypadku" - mówił portalowi bezpośrednio po wypadku mł. bryg. Łukasz Darmofaski. "Gdy przybyliśmy była już karetka pogotowia" - dodawał.

Ulica Puławska w kierunku Warszawy przez dłuższy czas była wyłączona z ruchu.

Jak z kolei przekazał w rozmowie z Polsatnews.pl nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, młody mężczyzna - który spadł z wiaduktu - zginął na miejscu.

"Dzisiaj wiemy, że w momencie, kiedy spadł pod wiaduktem przejeżdżał w stronę Warszawy samochód marki toyota" - podkreślił nadkom. Jarosław Sawicki z KPP Piaseczno.

"Dzisiaj wiemy, że w momencie, kiedy spadł pod wiaduktem przejeżdżał w stronę Warszawy samochód marki toyota" - podkreślił.

Obecnie trwa ustalanie tożsamości mężczyzny. Sprawą zajmują się piaseczyńscy śledczy.

