Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w stolicy wniosek o umorzenie postępowania wobec 35-letniego Eryka G. Mężczyzna brutalnie pobił turystkę na Nowym Świecie w Warszawie w lipcu b.r. Biegli ustalili, że był wówczas niepoczytalny. W sprawę zaangażował się Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który chce zbadania akt i "oceny opinii psychiatrycznej o rzekomej niepoczytalności sprawcy".

Eryk G. miał pobić turystkę 5 lipca 2020 roku. Według stołecznych policjantów zaczepiał wcześniej przechodniów, demolował ogródki piwne i groził obsłudze lokali gastronomicznych.

35-latek był podejrzany początkowo o "naruszenie czynności narządu ciała" kobiety. Do ataku doszło, gdy turystka spacerowała z mężem i synem. We wrześniu prokurator zdecydował o zmianie zarzutu na usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej w postaci "kalectwa polegającego na utracie wzroku w lewym oku poprzez zadanie silnego uderzenia pięścią w twarz pokrzywdzonej". Kobieta miała m.in. do złamania ściany oczodołu.

Pobicie turystki w Warszawie. Prokuratura wnioskuje o umorzenie, Ziobro wkracza do sprawy

"Skutek ciężkiego kalectwa nie nastąpił z uwagi na przewrócenie się pokrzywdzonej oraz interwencję innych osób. Prokurator przyjął, że mężczyzna okazał rażące lekceważenie porządku prawnego, ale dział w zamiarze ewentualnym" - informowała PAP prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zmiana zarzutu była konsekwencją interwencji Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Eryk G. od początku utrzymywał, że "coś nim pokierowało", później okazało się, że podczas zdarzenia był pod wpływem środków odurzających. Powołani przez prokuraturę biegli ocenili, że atakujący turystkę 35-latek nie był poczytalny, czyli nie potrafił pokierować swoim postępowaniem i nie był w stanie rozpoznać znaczenia swojego czynu. W związku z taką diagnozą prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o umorzenie postępowania i izolację podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym.

W sobotę do sprawy odniósł się Zbigniew Ziobro. "Poleciłem Prokuraturze Krajowej zbadanie akt śledztwa i dokonanie oceny opinii psychiatrycznej o rzekomej niepoczytalności sprawcy" - poinformował w sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew. Do tematu odniósł się na Twitterze. "Ewentualne umorzenie sprawy brutalnej napaści na turystkę w centrum Warszawy budzi zdecydowany sprzeciw" - napisał.

RadioZET.pl/PAP