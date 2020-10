Podział Mazowsza: projekt ustawy najpóźniej w listopadzie. Ostry komentarz Budki

Podział Mazowsza — lider PO, Borys Budka skomentował projekt PIS w sprawie podziału Warszawy i województwa mazowieckiego. Według polityka to "próba odbicia Mazowsza w niedemokratyczny sposób".

Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS przekazał we wtorek, że najpóźniej w listopadzie do Sejmu trafi projekt ustawy w sprawie podziału Mazowsza na dwa województwa: mazowieckie i warszawskie. Ten projekt PiS zapowiedział w kilku kampaniach wyborczych. Według Borysa Budki z PO to próba "odbicia" Mazowsza przez PiS.

Podział Mazowsza. Ostry komentarz Borysa Budki

"Jeśli ten projekt trafi do Sejmu, to oczywiście będzie próbą odbicia Mazowsza w niedemokratyczny sposób, bo PiS nie potrafi wygrać w Warszawie, na Mazowszu i od wielu lat sejmik i ta większość należy do KO - PO i PSL, dlatego wszystkimi sztuczkami będą próbować odwrócić werdykt wyborców" - powiedział Borys Budka w środę w Programie 3 Polskiego Radia.

Budka dodał, że jest "co do zasady na <<nie>>, jeśli ktoś w czasie trwającej kadencji próbuje przerwać prace organów państwa dla swoich politycznych celów". "Gdyby za tym szła jakaś myśl, reforma, ale wiemy, że PiS i reforma to jest oksymoron".

Podział Mazowsza. Projekt ustawy najpóźniej w listopadzie

Politycy PiS pomysł podziału Mazowsza na dwa województwa: warszawskie i mazowieckie uzasadniają tym, że chodzi o to, by stolica nie rozwijała się kosztem pozostałej części Mazowsza. Dzięki temu region ma mieć większe możliwości rozwoju np. przez szerszy dostęp do środków unijnych.

Argumentację polityków PiS dotyczącą dostępu do środków z Unii Europejskiej skomentował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W informacji prasowej przekazał, że od stycznia 2018 roku obowiązuje nowy podział statystyczny na potrzeby unijnych wyliczeń — województwo mazowieckie "traktowane jest jako dwa NUTS-2 (regiony lub ich części): Warszawski stołeczny oraz Mazowiecki regionalny". Jak ocenił urząd, w związku z tą zmianą, argument o zachowaniu środków unijnych dla biedniejszych powiatów Mazowsza "stracił rację bytu".

RadioZET.pl/Program 3 Polskiego Radia/PAP