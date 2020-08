Dbając o pamięć, róbmy absolutnie wszystko, żeby już nigdy żadne pokolenie Polek i Polaków nie musiało doświadczać losów mieszkańców Warszawy z 1944 r. – powiedział w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że dbanie o pamięć to nasz wspólny obowiązek.

Rafał Trzaskowski wziął w sobotę udział w uroczystości upamiętniających 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w parku Powstańców na Woli w miejscu budowy izby pamięci. Prezydent Warszawy podkreślił, że przez lata o powstaniu mówiono nieprawdę lub nie mówiono w ogóle.

Dziś rozpoczynamy realizację nowego etapu zachowania pamięci. Powstanie tu izba pamięci, w której udokumentujemy rzeź Woli i zagładę ludności cywilnej. Budowa to efekt starań całego komitetu kierowanego przez panią Wandę Traczyk-Stawską

– powiedział Trzaskowski.

Jego zdaniem pamięć o Powstaniu Warszawskim na zawsze pozostanie z nami. - Dbanie o pamięć o tych cywilach to dzisiaj nasz wspólny obowiązek – mówił. - Niech to szczególne miejsce przypomina wszystkim o poświęceniu warszawianek i warszawiaków. (...) Niech to będzie również przestroga na przyszłość, że wojna przynosi okropną cenę nie tylko bohaterom, ale też ludności cywilnej, która później musi płacić rachunek czasami przez dziesięciolecia. Dbając o pamięć i przekazując ją naszym dzieciom, róbmy absolutnie wszystko, żeby już nigdy żadne pokolenie Polek i Polaków nie musiało doświadczać losów mieszkańców Warszawy z 1944 r. – dodał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski oraz uczestniczka Powstania Wanda Traczyk-Stawska podczas uroczystości pod pomnikiem "Polegli-Niepokonani" w Parku Powstańców Warszawy na Woli ‧ fot. PAP/Mateusz Marek ‧ fot. PAP/Mateusz Marek

Powstanie Warszawskie

Obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczęły się już w czwartek. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się z powstańcami warszawskimi. Głowa państwa wręczyła uczestnikom powstania ordery i odznaczenia państwowe. Następnie w piątek przedstawiciele władz państwowych i lokalnych wraz z powstańcami wzięli udział we mszy św. w intencji poległych i zmarłych uczestników heroicznego zrywu, która odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, uroczystości związane z rocznicą powstania mają bardziej kameralny charakter. Organizatorzy zachęcają do śledzenia uroczystości online - większość z nich będzie transmitowana na żywo.

Godzina "W"

O godz. 17, w godzinę "W", stolica odda hołd powstańcom warszawskim pod pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych. W całym mieście uruchomione zostaną syreny alarmowe i rozpocznie się główna uroczystość przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach, gdzie spoczywa ok. 4-4,5 tys. uczestników walk. Uroczystość w tym miejscu stanowi od lat punkt kulminacyjny oficjalnych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jest tradycją sięgającą już kilkudziesięciu lat. Udział w niej wezmą m.in. prezydent Duda, premier Morawiecki, marszałek Witek, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

RadioZET.pl/PAP