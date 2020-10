Mieszkańcy Wileńskiej 18 nie dogadali się z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie i postanowili się ogrodzić. Tym samym biało-czerwone barierki stanęły przy alei "Solidarności" na Pradze-Północ. Wspólnocie nie spodobał się plan ZDM, aby poprowadzić pod ich oknami ścieżkę rowerową.

Praga-Północ. Mieszkańcy "ogrodzili" swój chodnik

Jak się okazuje, teren przy Wileńskiej 18 jest własnością wspólnoty. Mieszkańcy w oświadczeniu napisali, że mają prawo postawić tam ogrodzenie. Dodali także, że gdyby chcieli, mogliby również pieszym zabronić przejścia "ich" chodnikiem. Przejazdu nie mają jednak rowerzyści, gdyż ścieżka przeznaczona do jazdy rowerem, urywa się.

Jak poinformował reporter Meloradia, Marcin Musiał: "chodzi o drogę dla jednośladów, która biegnie wzdłuż Alei Solidarności na wysokości Dworca Wileńskiego. Ścieżka urywa się nagle między wysepką autobusową, drzewem i koszem na śmieci. Obok szeroki na kilka metrów chodnik, a na nim barierki postawione w poprzek. Piesi przejdą — rowerzyści już nie przejadą. Nad barierkami tabliczka: <<chodnik to teren prywatny>>. Należy on do spółdzielni mieszkaniowej, która na znak protestu, że zarząd dróg miejskich nie dołożył się do remontu chodnika, zablokowała na niego wjazd jednośladom. ZDM wyjścia nie ma i aby zmieścić ścieżkę dla rowerów, usunie wysypkę autobusową, a przy okazji zabuduje jeden z wjazdów na teren posesji Wileńska 18".

Ten pomysł nie spodobał się niektórym mieszkańcom Warszawy, o ich zdanie zapytał reportem Meloradia. „Myślę, że to głupota, bo bardzo utrudnia życie, a nie ułatwia". „Tragedia” - oceniali „ogrodzenie” chodnika przechodni.

