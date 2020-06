W trakcie manewru rozerwał się przegub autobusu. Ranny pasażer w szpitalu

Do uszkodzenia autobusu doszło w środę przed godziną 13:00 - informuje portal TVN Warszawa. W trakcie wykonywania skrętu z ulicy Zamienieckiej w ulicę Grochową przegub pojazdu zaczepił o barierki oddzielające przystanek tramwajowy od ulicy. W efekcie doszło do jego rozerwania.

Autobus linii 148 z rozerwanym przegubem. Ranny pasażer

Na miejsce zdarzenia wezwano policję, pogotowie, a także służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego. Jedna osoba została ranna. Przetransportowano ją do szpitala.

"Doszło do uszkodzenia opończy przegubu. To autobus bez monitoringu, więc ustalamy przebieg tego zdarzenia. Nie znamy jeszcze przyczyny. Będziemy sprawdzali, czy mogła to być wina kierowcy, czy też doszło do awarii" - przekazał w rozmowie z serwisem TVN Warszawa rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki.

fot. Facebook Screen/TVN Warszawa

RadioZET.pl/TVN Warszawa