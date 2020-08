Protest aktywistów mniejszości LGBT w Warszawie. Aktywiści nie ustępują w światopoglądowym sporze. Ostrze krytyki i demonstracyjnych akcji skierowali dziś w stronę służb.

Policja aresztowała bowiem aktywistę Michała Sz, przedstawiającego się jako kobieta Margo. Został już ujęty i umieszczony w wozie policyjnym. Mundurowi nie mogli jednak jak odjechać – protestujący aktywiści usiedli na chodniku, uniemożliwiając przejazd policyjnego auta. Został on otoczony policyjnym kordonem.

Wcześniej kilkadziesiąt osób protestowało w tej sprawie przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii. Policja tak uzasadniała decyzję o areszcie Margo.

Sąd wydał postanowienie związane z zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy, co jest związane z czynem m.in. zmuszenia do określonego zachowania, czy spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowi oraz przestępstwa uszkodzenia mienia. M.in. na podstawie tego sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował areszt