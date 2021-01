Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP w środę przed północą. Oznacza to, że prawnie zakazana została możliwość dokonania aborcji z powodu wad genetycznych płodu.

Publikacja wyroku spotkała się ze spontanicznie organizowanymi protestami w całym kraju. Główny, koordynowany przez Strajk Kobiet, odbył się w Warszawie. Protestujący demonstrowali pod siedzibą TK oraz centralą PiS przy ul. Nowogrodzkiej.

Policja po środowym proteście Strajku Kobiet. "Nie chciały walczyć z policją"

Mimo frustracji protestujących samo wydarzenie przebiegało dość spokojnie. Podsumował je rzecznik stołecznych policjantów, Sylwester Marczak. "Podkreślić jednak należy jeden fakt - cierpliwość policjantów jest na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj widzieliśmy osoby, które chciały protestować, nie walczyć z policją. Nie brakowało też dzisiaj osób, które w tłumie studziły emocje" - zaznaczył.

Nadkom. Marczak odniósł się też do taktyki policjantów i wskazał, że głównym celem działań, na którym się zawsze skupiają, jest bezpieczeństwo. "Nie mogę zatem zgodzić się z osobami, które uważają, że taktyka się zmieniła. To, co się zmieniło, to brak zachowań agresywnych wobec funkcjonariuszy" - podkreślił. I zaznaczył, że mundurowi nie są stroną protestu. "My dbamy o bezpieczeństwo".

RadioZET.pl/PAP