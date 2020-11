Protest w stolicy. Blokada MEN i komendy na Wilczej, zatrzymana dziennikarka

Protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji znów przybrały na sile. Blokada ulic w Warszawie wystartowała w poniedziałek przed godziną 16.00. Demonstranci zablokowali m.in. wjazd do Ministerstwa Edukacji Narodowej, policjanci podejmowali próby usunięcia protestujących spod gmachu. W trakcie protestu policja zatrzymała fotoreporterkę agencji RATS i wciągnęła ją do radiowozu pomimo tego, że dziennikarka pokazywała legitymację prasową. Protest od razu przeniósł się pod komisariat przy ul. Wilczej, bo tam przewieziona została aresztowana fotoreporterka. Przed bramą doszło do starć policji z demonstrującymi.