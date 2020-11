Protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji znów przybrały na sile. Blokada ulic w Warszawie wystartowała w poniedziałek przed godziną 16.00. Demonstranci zablokowali m.in. wjazd do Ministerstwa Edukacji Narodowej, policjanci podejmowali próby usunięcia protestujących spod gmachu. W trakcie protestu policja zatrzymała fotoreporterkę agencji RATS i wciągnęła ją do radiowozu pomimo tego, że dziennikarka pokazywała legitymację prasową. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.